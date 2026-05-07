特朗普對美伊達協議再表樂觀　濃縮鈾運美國

特朗普 （資料圖片） 中評社香港5月7日電／美國總統特朗普6日接受美國公共廣播公司電話採訪時，對美國同伊朗達成協議的前景表示樂觀，稱可能達成的協議包括伊朗將其高豐度濃縮鈾運送至美國。



新華社報導，特朗普說，他感到美國正日益接近達成協議，“我認為達成協議的幾率非常大”，雙方有可能下周達成協議以結束這場戰事。但他同時威脅稱：“如果他們不同意，那我們就實施轟炸。”



被問及可能達成的協議是否包括伊朗將其高豐度濃縮鈾轉運出境、或許運往美國時，特朗普回答道：“是的，不是‘或許’，它會被運往美國。”



特朗普還說，伊朗還將承諾不運行地下核設施，並“將在相當長一段時間內本著善意遵守這一安排”。



據美國媒體當天早些時候報導，特朗普政府認為，與伊朗接近達成一份一頁紙長的諒解備忘錄。該備忘錄包含14點條款，旨在結束戰事，並為更詳細的核問題談判設定框架。不過，伊朗學生通訊社隨後援引“可靠信源”報導，這一報導屬於“媒體猜測和輿論造勢”。伊朗談判團隊當前討論的是“結束戰爭”問題，核問題在現階段談判中尚未討論。



特朗普5日傍晚在社交媒體發文宣佈，美伊代表“朝著達成一項全面且最終的協議方向取得重大進展”，美方前一天啟動的“引導”霍爾木茲海峽被困船隻通行的“自由計劃”行動將短期暫停。6日，他又說，如果伊朗不同意美方要求，轟炸就會開始，規模和強度將遠超以往。接受媒體採訪時，他表示，現在談美伊達成協議“為時過早”。