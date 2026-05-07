美民主黨議員要求政府披露“以色列核武詳情”

中評社香港5月7日電／據美國媒體6日報導，數十名民主黨籍聯邦眾議員日前致信國務卿魯比奧，要求特朗普政府披露“以色列核武器計劃詳情”，表示政府不應在核不擴散問題上搞雙重標準。



報導說，得克薩斯州聯邦眾議員華金·卡斯特羅等30名民主黨人在信中說，公開記錄“有力且始終如一地”證明以色列有核武器。在美國和以色列2月28日聯手對伊朗發動空襲之後，以色列“位於迪莫納的核設施成為伊朗導彈的目標”。



新華社報導，這份日期為5月4日的信寫道，美國正在與一個它拒絕正式承認有潛在核武器計劃的國家並肩作戰。在此情況下，誤判、局勢升級和使用核武器的風險並非紙上談兵。“國會有憲法賦予的責任充分瞭解中東的核平衡、衝突的任何一方讓局勢升級的風險，以及政府針對此類情況制定的計劃和應急措施。我們不認為收到了那些信息”。



這些民主黨人要求，對於以色列和其他可能有核武器追求的國家，美國應持有相同“透明度標準”，政府應說明“以色列核武計劃的詳細信息”，包括鈾濃縮能力、裂變材料生產地點，以及以色列是否告知美國在當前對伊朗戰事中關於核武器使用的紅線。



美媒稱，美國務院沒有回應媒體對這封信置評的請求。



以色列從未證實或否認擁有核武器，美國過去幾十年一直對以色列核計劃保持模棱兩可的態度。今年3月在白宮舉行的一場活動中，美國總統特朗普回答記者提問時表示，以色列“絕不會”對伊朗使用核武器。