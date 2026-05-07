伊朗準備向霍爾木茲海峽商船提供物資和服務

中評社香港5月7日電／據伊朗法爾斯通訊社7日凌晨報導，伊朗港口和海事組織向霍爾木茲海峽及周邊水域的商船發出通告，宣布已準備好提供補給、燃料、衛生和醫療服務，以及經批准的船舶維修所需物資。



新華社報導，該組織強調，此舉屬於伊朗在海事安全以及港口和海事服務領域履行主權責任，體現伊朗各港口已做好充分準備，支持商船在霍爾木茲海峽的“安全和持續航行”。