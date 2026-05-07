《瞭望》文章：國產算力突圍重塑產業競爭邏輯

中評社香港5月7日電／5月4日出版的2026年第18期《瞭望》新聞周刊刊發了記者張翊飛采寫的文章《國產算力突圍重塑產業競爭邏輯》。全文如下：



近日，深度求索正式發佈並開源新一代模型DeepSeek V4，同時宣佈全面適配華為昇騰芯片。這是國產大模型首次在國產芯片上完成從訓練到推理的全棧部署，標誌著我國AI產業正逐步構建起自主可控的產業競爭新邏輯。



在外部技術封鎖加劇背景下，國產芯片替代已從“備選項”升級為“必選項”。長期以來，多數開發者使用英偉達GPU開發AI模型，其所寫的代碼、訓練的模型都會綁定在英偉達CUDA生態中，形成的壁壘讓我國AI產業陷入“有模型無算力”的被動局面。DeepSeek V4與華為昇騰芯片的深度適配，不僅提供了CUDA之外的另一個選項，更打破了“國產算力無法支撐前沿模型”的質疑，證明通過算法與硬件的協同優化，國產芯片完全能承載萬億參數大模型的推理需求，這為世界各國的AI發展提供了全新選擇。



這一適配突破的核心價值，更在於推動產業結構從“單點突破”走向“體系協同”。除了華為昇騰，寒武紀、摩爾線程、海光信息等國產芯片品牌均宣佈完成對DeepSeek V4的“Day0”適配，模型發佈即適配上線，芯片廠商不再需要調試周期。這標誌著，國產算力產業鏈上下游協同攻堅的格局正加速形成。



當國產模型與算力在底層架構上實現協同發展，我國AI產業參與全球競爭的姿態轉向依託全棧技術自主可控的系統性比拼。適配完成只是“能用”的起點，走向“好用”仍需在軟件生態、工具鏈、行業解決方案等環節久久為功。但方向已然明確：通過產業鏈各要素同頻共振，構建多元共存的開源生態，展現出不可替代的競爭力。