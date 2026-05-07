美國新反恐戰略：將優先打擊西半球販毒集團

中評社香港5月7日電／美國白宮6日宣佈，總統特朗普簽署了一項新的國家反恐戰略，將打擊西半球的販毒集團列為首要優先任務。



據白宮網站發佈的這項新反恐戰略，其他優先事項還包括：打擊並摧毀“基地”組織、“伊斯蘭國”等五大極端組織；識別和消除具有反美、無政府主義意識形態等具有暴力傾向的政治團體；防止非國家行為體獲得並使用大規模殺傷性武器。



特朗普在戰略報告前言中寫道：“我們絕不允許販毒集團、聖戰分子或支持他們的政府危害我們的公民。任何類型的恐怖分子都不能在國內找到安全庇護所，也不能從國外攻擊我們。”他還表示，新的美國反恐戰略是“回歸常識與‘以實力求和平’”。



新華社報導，白宮國家安全委員會反恐高級主任塞布·戈爾卡當天表示，該戰略首先旨在消除西半球“恐怖主義威脅”，“通過削弱販毒集團的運作，使其無法再將毒品、成員或販運的受害者帶入美國”。戈爾卡說，自二戰以來，因販毒集團向美國輸送毒品而喪生的美國人遠多於在世界各地衝突中陣亡的美國軍人。



戈爾卡表示，美國政府官員將於本周晚些時候與盟友會面，討論如何加強和實施新的反恐戰略。



自2025年9月初以來，美軍在加勒比海和東太平洋多次對美方指稱的所謂“販毒船”進行打擊，並於當年11月13日宣佈發起“南方之矛”軍事行動。然而，美國政府並未公佈任何可以證明其攻擊目標涉毒的證據。據美國媒體報導，美軍對所謂“販毒船”的襲擊已造成至少191人死亡。