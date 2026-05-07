涉疫郵輪曾往南極　專家籲加強南極生態保護

5月6日，荷蘭“洪迪厄斯”號郵輪停留在佛得角首都普拉亞的近海海域。（圖源新華社） 中評社香港5月7日電／據新華社報導，“洪迪厄斯”號郵輪4月初從阿根廷南端出發前往南極地區，接著向北在大西洋多個島嶼停留，終點是非洲島國佛得角。隨著船上出現漢坦病毒感染病例，這艘船迅速成為全球媒體關注的焦點。與此同時，郵輪旅遊熱潮給南極地區帶來的疫病和污染風險也引發更多擔憂。



南極旅遊爆火



“洪迪厄斯”號運營方是荷蘭“泛海探險”公司，主營北極和南極地區郵輪旅遊業務。“洪迪厄斯”號3月10日至31日剛完成一趟從阿根廷烏斯懷亞前往南極地區的往返行程。4月1日，“洪迪厄斯”號再次從烏斯懷亞前往南極地區，計劃途經大西洋多個島嶼後，抵達終點佛得角。



“泛海探險”公司網站顯示，“洪迪厄斯”號下一趟行程將於5月底開啟，以冰島為基地探索北冰洋。



根據美國國家航空航天局數據，南極是世界上變暖最快的地方之一，2002年至2020年，每年約有1640億噸的南極冰川融化。



澳大利亞塔斯馬尼亞大學學者漢娜·尼爾森說，一些遊客把去南極旅行視為“最後一次欣賞南極美景的機會”，他們擔心冰川融化會迅速改變南極地貌。



據美國憂思科學家聯盟估計，過去30年來，南極旅遊市場規模增長了10倍。



國際南極旅遊組織協會的數據顯示，2024年，超過8萬名遊客踏上南極洲的土地，另有3.6萬名遊客從船上領略了這片大陸的風光。而據尼爾森預計，隨著更多破冰船投入運營和技術進步帶來成本下降，未來10年，前往南極旅遊的人數將保持快速增長勢頭，最終達到每年40多萬人次。



保護法規待完善

