富權：軍購案會否在特朗普訪華前交院會表決？

中評社香港5月7日電／澳門新華澳報7日發表富權文章：軍購案會否在特朗普訪華前交付院會表決？以下為文章內容。



台灣地區“立法院”在昨日舉行的第四次朝野協商會議中，針對民進黨當局提出的一點二五萬億元新台幣的“國防特別預算條例”草案，朝野各方仍未能達成共識，協商再次破局。而根據《“立法院”職權行使法》相關規定，“立法院”朝野協商（黨團協商）的期限，也就是俗稱的“冷凍期”，若超過一個月仍未達成共識，即可由任何黨團或“立委”申請召開全院委員會或院會表決處理。該“國防特別預算條例”草案歷經四次朝野協商均無共識，因已超過一個月的協商冷凍期，是否將會在明日送入院會進行表決大戰？引發各種猜測。



中國國民黨黨團為因應昨日的“最後一次朝野協商”，於前日召開黨團大會，以凝聚對於軍購預算金額的共識。黨團在會前表示，若達成一致，最快五月八日付諸院會表決。但在昨日的黨團會議中，針對軍購案總金額，黨中央與部分黨籍“立委”意見分歧。黨中央傾向新台幣“三千八百億元＋N”的版本，但有部分“立委”（如賴士葆等）支持將預算匡列至八千億元，因而會中仍無確定的最終版本或共識。國民黨黨團總召傅崐萁表示，由於黨內有不同版本，還需持續討論。



既然連國民黨黨團內部都無法達成共識，朝野協商就更難獲得共識了。實際上，民進黨黨團堅持“行政院版”的一點二五萬億元軍購案，台灣民眾黨黨團卻提出比國民黨更“保守”的四千億元軍購案，這就注定了在昨日的朝野協商中，根本無法達成共識。



“立法院長”韓國瑜在昨日朝野協商破局後表示，“依規定處理”，這意味著將按議事程式推進，在理論上是可以付交明日召開的院會進行表決，但韓國瑜卻並未明確鎖定五月八日為表決日。而民進黨黨團與“國防部”對國民黨提出的版本持保留態度，也未同意提前表決。而且五月八日星期五雖然是法定的院會召開日期，但並不是法定或強制性的表決日，而是基於議事流程推算出的最早可能表決日。是否實際在五月八日表決，在朝野黨團協調並無共識、國民黨黨內仍分歧下，五月八日付諸表決存在較大不確定性。



那就可能留待五月十二日以及法定的另一個院會召開日期（星期二和星期五）進行表決。然而，韓國瑜已經排定於五月九日啟程出訪歐洲，並持續到五月十七日才會返回。由於院長需要主持院會表決，他出訪期間無法進行相關程式。而且韓國瑜在返台國後，還需時間準備後續的院會議程。因此，表決時間大概率會順延至五月底才能進行。在理論上說，“副院長”江啟臣有權代為召集及主持院會，實際上過去他也曾“代班”主持表決及通過若干個重大法案，但在他要參選台中市長的敏感時刻，是否願意接手這個“燙手山芋”，不無疑問。



倘此，“立法院”就將無法在美國總統特朗普訪問中國之前，表決通過“國防特別預算條例”草案，無論是民進黨當局的一點二五萬億元軍購案，還是國民黨或民眾黨的“腰斬”軍購案，全部都將會被擋在特朗普訪華之前。



這讓華盛頓及民進黨當局都極為焦急。因為按照華盛頓的戰略意圖，美國要求台灣地區在特朗普訪華前通過軍購案，核心目的是在中美高層會晤時將對台軍售作為談判籌碼，並確保軍工利益提前落袋為安。此舉既服務於特朗普政府的對華交易策略，也滿足美國軍工複合體的經濟利益。這是典型的“兩手策略”——一邊釋放接觸信號，一邊展示施壓手段。美方希望通過此舉在貿易、科技、稀土出口等議題上獲取更多讓步，把台灣問題當作可交易的棋子。

