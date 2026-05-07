“五一”假期線下消費活力足

中評社香港5月7日電／今年“五一”小長假與多地春假叠加，推動線下消費向多元業態升級，消費活力進一步釋放。抖音生活服務日前發布“五一”消費數據報告顯示，假期內出行住宿需求旺盛，帶動酒店賓館團購銷售額同比增長86%；地方特色美食成為“頂流”，地方菜堂食訂單銷售額增長61%；探親團聚、親子出游等帶動家庭餐團購同比增長49%。此外，假期吃住游娛等多類消費呈現聯動增長態勢，電影票、商超購物券、綜合商場消費環比增幅均超過70%。



從出游玩法來看，跟著美食去旅行的“味蕾游”成為今年“五一”假期的鮮明趨勢，遊客對各地本土味道頗為青睞，蟹粉湯包、安徽臭鱖魚、福建沙茶面、廣東雞煲、北京烤鴨等地方特色美食在假期實現團購銷售額高增長態勢。為滿足年輕遊客打卡美食的消費需求，抖音上線“五一吃喝玩樂節”活動並邀請商家參與，通過達人探店、線上直播等多種方式吸引食客到店，推出高性價比套餐，帶動門店客流與訂單量顯著提升。



隨著注重“深度沉浸、情緒價值、文化認同”的體驗經濟持續升溫，今年“五一”假期，非遺游、主題景區游、小城游、賽事游等玩法成為更多遊客的選擇。平台數據顯示，非遺手工、漢服古風妝造體驗等團購銷售額走高；北京環球度假區、開封萬歲山武俠城、上海迪士尼度假區、鄭州銀基動物王國、河南寶泉旅遊區、開封清明上河園、唐山河頭老街·大唐百戲園等主題景區受到網友歡迎；山西運城、山東濟寧、安徽滁州、河南商丘等地憑借獨特的在地體驗、高性價比與舒適感，持續承接遊客探索“寶藏小城”的出游需求；“蘇超”“閩超”“贛超”“楚超”等地方賽事掀起區域文旅消費熱，抖音生活服務通過相關主題活動，將賽事熱度從線上引流至線下，進一步促進當地觀賽經濟與文旅消費。



除了遠途出游外，利用假期追求放鬆，選擇就近休閑或短途周邊游、本地微度假的遊客也不在少數。平台數據顯示，“五一”假期露營、釣魚等戶外休閑品類抖音團購銷售額同比分別增長76%和59%，網球館、游泳館團購銷售額同比增長超1倍，湯泉汗蒸等康養休閑業態較假期前環比增長超五成。此外，隨著天氣轉暖，城市夜游呈現出日漸活躍的態勢，夜宵、燈光秀、夜游古鎮等銷售額在“五一”假期均有顯著提升。



抖音生活服務相關負責人表示，“五一”假期大眾消費熱情高漲，消費者對於省時、省心的消費需求暴增，平台一方面通過推出服務保障專項行動，為消費者提供安心、便捷的消費體驗；另一方面也助力中小商家在平台通過優惠聚合實現更高效的消費交易方式，更好承接假期消費勢能。



（來源：人民日報海外版）