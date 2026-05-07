中國對風電的大力投資　正在獲得回報

中國目前正在加速發展海上風電——海上風力更為穩定，且比沙漠風機距離沿海電力用戶近得多。 中評社香港5月7日電／紐約時報中冭網6日報導，隨著伊朗戰爭可能切斷波斯灣的石油和天然氣供應，中國正抓住時機擴大其在風電領域的主導地位。



在中國各地，山頭點綴著風力渦輪機，西部沙漠中綿延數公里的風機陣列蔚為壯觀。超高壓輸電線路將電力跨越數千公里輸送至中國沿海那些能源需求旺盛的工廠。



去年，中國新增風電裝機容量是世界其他地區總和的三倍，同時它的風機出口量也大幅攀升。全球風電行業的重心已發生決定性轉移：全球最大的六家風機製造商均來自中國，取代了曾經佔據主導地位的歐洲公司和通用電氣等企業。



這場戰爭讓中國在風電領域的投入顯得極具遠見。長期依賴中東油氣的亞洲鄰國正在為燃料供應告急而掙扎，中國則憑藉龐大的能源儲備和現代化電網在應對這場能源危機時處於更有利的位置。



這與美國形成了鮮明對比。在特朗普總統的領導下，美國能源政策已向石油和天然氣大幅回擺。過去六週里，特朗普政府已經開始推進一項近20億美元的支出計劃，用於補償那些放棄海上風電項目的能源企業。本週，一個有影響力的新能源行業組織表示，政府通過拖延本屬走流程的軍事審查，使逾150個風電項目陷入停滯。



美國作為全球最大的石油和天然氣生產國，有條件依賴化石燃料。全球最大的油氣進口國中國則不具備這個條件。出於國家安全、經濟穩定和氣候變化等多重考量，中國正積極降低對外部能源的依賴。



霍爾木茲海峽是石油和天然氣運輸的關鍵要道，已基本封閉長達兩個月，中國最高領導層的態度也愈發鮮明。“能源問題是發展中的戰略問題。我們率先開發風電、光伏，走的路現在看是有前瞻性的，”中國最高領導人習近平在3月下旬表示。當時距美國和以色列對伊朗發動襲擊剛過去三週。



與建設週期較短的太陽能項目不同，風電需要長期規劃和耐心。中國官員恰恰兩者兼備。



每座風力渦輪機塔架都需要大型混凝土基座。渦輪機的安裝有賴於多風地區出現持續的平穩天氣。長期專注於中國的可再生能源顧問塞巴斯蒂安·邁耶表示，在中國，大型光伏電站不到一年即可建成，風電項目可能需要長達三年時間。



住宅、購物中心和工廠的太光伏裝機速度更快。在中國和其他限制較少的國家，太陽能板幾乎可以開箱即裝。風電則不同。“與太陽能相比，風電項目的開發週期可能相當漫長，”邁耶說。



中國目前正在加速發展海上風電——海上風力更為穩定，且比沙漠風機距離沿海電力用戶近得多。



由於政府的大力支持，這一推進幾乎沒有遇到公眾阻力。即便當地居民有所抱怨，他們也幾乎無力阻止項目推進。

