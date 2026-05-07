中國發布首個國家海洋生態環境基準

中評社香港5月7日電／6日，《海洋生物水質基準—鎘》（2026年版）印發，這是中國發布的首個國家海洋生態環境基準。據該基準，鎘的短期、長期水質基準分別為35微克／升、4.2微克／升。



中國工程院院士、中國環境科學研究院研究員吳豐昌表示，海洋生態環境基準體系是以制定海洋生態環境基準為核心，涵蓋一系列法律法規、政策文件、技術方法和管理應用等內容的系統性框架，旨在為實施精準化生態環境管理提供科學依據。國家海洋生態環境基準體系的構建，對保護海洋生態系統健康、提升海洋生態環境治理水平，促進海洋可持續發展、實現人海和諧共生具有重要意義。



中國海洋生態環境基準體系建設才剛剛起步，為何選擇鎘來制定中國首個海洋生態環境基準？廈門大學教授譚巧國說，這主要基於三方面考慮：鎘是海洋環境中廣泛存在的一種痕量重金屬，當其濃度超過一定值時，會對海洋生物及海洋生態系統產生不利影響；鎘是中國《海水水質標準》的基本項目，制定其海洋生物水質基準，可為相關標準制修訂提供科學依據；鎘具有較好的海洋生態毒理學研究基礎，毒性數據比較豐富，具備基準研製條件。



“十五五”時期，中國將繼續推進海洋生態環境基準領域的研究工作。國家海洋環境監測中心研究員王菊英指出，接下來，在海洋生物水質基準方面，中國將制定金屬／類金屬海洋生物水質基準，研究高生物累積性污染物水質基準推導方法，編制海洋魚類毒性標準測試方法；在河口—近海營養物水質基準方面，研究適用於其基準的水體分類分區技術等；在海洋沉積物質量基準方面，研發海洋底栖生物毒性測試方法等；在海產品攝入水質基準方面，建立不同海產品營養等級確定方法，編制中國居民海產品攝入量參數手册。此外，在基礎研究層面，重點開展新污染物以及溫度、噪聲等物理因素對海洋生物的影響與基準推導方法研究等。



中國工程院院士、中國科學院海洋研究所研究員俞志明強調，在保護公眾健康方面，還應加快研究建立海洋娛樂用水微生物學基準以及感官基準推導技術方法，提升親海環境品質，滿足人民群眾臨海親海享海的幸福感、獲得感。



（來源：科技日報）