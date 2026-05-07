一身行頭都能“租”　當租用經濟火到了文旅

第43屆中國洛陽牡丹文化節期間，遊客在洛陽賞花。（新華社視頻截圖） 中評社香港5月7日電／“五一”假期出游熱情高漲，“以租代買”成為消費者新選擇。從出行車輛到傳統服飾禮服，從攝影設備到露營裝備，“萬物皆可租”的浪潮席捲“五一”文旅市場，租用經濟“火”到了文旅消費。



國家市場監督管理總局發展研究中心發布的《循環經濟背景下的消費租賃行業健康發展白皮書》顯示，2024年中國租賃經濟交易規模突破4.2萬億元，同比增長32%，服務用戶超7.5億人次，數智平台交易額占比達65%。



每逢假期前夕，多地攝影設備出租門店便進入租賃高峰期，其中大疆Pocket 3、富士X100V等小型便攜式相機尤其受歡迎。



在山西太原的迎澤公園、晉陽湖景區、晉祠等熱門打卡地，周邊文創小店常有年輕人駐足掃碼租借影像設備。近日來打卡點拍照的人越來越多，有的人沒有設備，有的人沒有隨身攜帶，而租用相機可以很好地解決這一痛點。



除了線下，在線上平台一鍵下單，到指定地點自助取還，相機租賃市場已漸漸形成覆蓋多場景的便捷服務網絡，滿足遊客“短平快”的即時拍攝需求。據瞭解，相機在太原當地租賃市場的短時租金多在5元／小時至20元／小時，不少商家設置4小時封頂計費，超出後按日租結算，深受年輕遊客歡迎。



熱衷看演唱會的常女士，近期租了一套攝影設備。常女士說：“在電商平台租賃Pocket 3標準版，7天的價格為129元，每天不到20塊錢；一台最新的vivo X300 Ultra手機日租金不到百元，能清晰捕捉到舞台細節。”



在多個電商平台APP，租用設備可實現一鍵下單、即時取用，信用體系的健全讓免押金成為常態。2026年1月，九部門聯合發布《關於實施綠色消費推進行動的通知》，將二手商品租賃列為國家重點支持的新型消費業態，明確鼓勵發展綠色租賃服務。



依托線上平台與線下網點，租賃服務商覆蓋景區、高校、商圈等，初步形成本地化服務生態。不少商家推出旅拍、戶外、直播等組合套餐，提供“設備＋場景”一體化服務。



除了租用拍攝設備，換裝體驗也深受遊客歡迎，花費數百元左右即可實現。同時，“以租代買”避免了服裝、飾品的閑置，契合理性、務實的消費觀念。

