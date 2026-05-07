印度打造水下持續戰略威懾能力

印度海軍“阿里達曼”號戰略核潛艇。 中評社北京5月7日電／環球時報報導，印度媒體透露，印度海軍第三艘戰略核潛艇“阿里達曼”號已經於4月正式服役，該潛艇不但噸位更大，而且可以攜帶更多潛射彈道導彈。澳大利亞智庫“戰略政策研究所”網站5日分析稱，該潛艇的服役成為印度海基核威懾發展的戰略標誌，意味著印度獲得可信的水下持續戰略威懾。



“戰略政策研究所”網站稱，印度長期以來一直在努力打造以戰略核潛艇為依托的水下戰略威懾力量。此前印度海軍已經先後服役了6000噸級的國產核潛艇“殲敵者”號和“阿里加特”號。它們配備有4個垂直發射單元，可以攜帶4枚射程3500公里的K-4潛射彈道導彈或12枚射程750公里的K-15潛射彈道導彈。按照印度海軍的設想，K-15導彈受導彈射程限制，戰時需要部署在目標附近的巡邏區才能發動攻擊，而K-4的打擊範圍更遠，可以從相對安全的巡邏區域對更大區域的目標展開威懾。



新服役的“阿里達曼”號排水量增加到7000噸，不但具備更長的續航能力，而且還配備了8個垂直發射單元，可以攜帶的導彈數量翻倍，擁有更大的作戰靈活性。



“阿里達曼”號服役給印度海軍帶來的影響，還在於增強了印度的持續水下戰略威懾能力。報導稱，想要構建可信的二次核打擊能力，必須時刻有至少一艘戰略核潛艇在水下巡邏，才能確保本國遭受毀滅性核打擊後，能隨時反擊。按照“一艘戰備巡邏、一艘訓練、一艘維護”的國際慣行標準，印度海軍需要擁有至少3艘戰略核潛艇，才真正實現了隨時有一艘戰略核潛艇處於值班狀態。因此“阿里達曼”號服役後，印度海軍獲得了可靠的水下持續戰略威懾能力。



但“戰略政策研究所”網站認為，擁有第三艘戰略核潛艇，可能也無法完全保證印度海軍戰略核威懾力量的持續水下巡邏。因為潛艇必須輪換巡邏、維護、重新武裝、換員，以及應對突發維修，由3艘潛艇組成的水下艦隊幾乎沒有容錯餘地。一旦遭遇維修周期延長、系統故障或其他不可預見的事故，就可能會導致水下威懾出現空白。英國與法國的經驗表明，擁有4艘戰略核潛艇才能真正保證持續的水下巡邏。報導稱，印度海軍為此正在測試與“阿里達曼”大致相同的第4艘戰略核潛艇，以搭建更可靠的水下核威懾力量。

