馬克龍：向伊朗提議法英牽頭霍爾木茲海峽護航

中評社香港5月7日電／法國總統馬克龍6日與伊朗總統佩澤希齊揚通話後在社交媒體發文，表示向對方提議考慮由法國和英國牽頭的霍爾木茲海峽多國護航行動，他同時呼籲各方“立即、無條件”解除對該海峽的封鎖。



馬克龍在帖文中說，這一護航行動“性質中立，獨立於交戰各方之外”，有助於重塑船東與保險業界的信心。“我已邀請伊朗總統把握此次契機，同時計劃就該議題與（美國）總統特朗普展開磋商。”



新華社報導，馬克龍在通話中就當前局勢升級表示“嚴重關切”，譴責針對阿聯酋民用基礎設施及多艘船隻的“無端襲擊”。他表示歐洲將在霍爾木茲海峽通航及伊朗核問題等地區熱點問題上發揮應有作用。



另據伊朗媒體6日報導，佩澤希齊揚在與馬克龍通話時表示，伊朗對美國缺乏信任，這種不信任源於美方的敵對行為。美方最近兩次在談判期間攻擊伊朗，這實際上是“背後捅刀”。以色列完全沒有遵守停火承諾。佩澤希齊揚說，任何關於全面重開霍爾木茲海峽的談判，都必須涉及解除美國海軍實施的封鎖，這一點必須予以解決。談判能否取得成效，取決於戰爭能否結束，以及能否提供充分的保障以防止敵對行動重演。



法國國防部6日發佈新聞公告說，法國海軍“戴高樂”號航母正穿越蘇伊士運河駛向紅海南部，以加強地區安全，並為霍爾木茲海峽多國護航行動做準備。



4月17日，馬克龍和英國首相斯塔默在巴黎表示，兩國將在條件允許時牽頭一項防禦性多國行動，以保障霍爾木茲海峽航運安全。4月22日，法英兩國又在倫敦主持召開為期兩天的多國軍事規劃會議，推進霍爾木茲海峽恢復通航相關方案制定工作。馬克龍5月4日重申，法英聯合發起的護航倡議衹有在美伊敵對行動結束後才具備實施條件。