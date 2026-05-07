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韓國前總理韓德洙涉內亂案二審被判15年
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2026-05-07 11:50:15
中評社香港5月7日電／韓國前國務總理韓德洙涉內亂案7日二審被判有期徒刑15年。
新華社報導，今年1月，韓德洙因協助內亂頭目等罪名一審被判有期徒刑23年，隨後他提起上訴。4月，韓國負責調查緊急戒嚴事件的特檢組提出二審判處韓德洙23年有期徒刑的量刑建議。
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