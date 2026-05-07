日本在美菲“肩並肩”軍演中發射88式導彈

中評社北京5月7日電／5月6日，日本的88式岸基反艦導彈首次在美菲“肩並肩”軍演中發射。近日，日本首次以正式成員身份參加美菲“肩並肩”聯合軍演，派出約1400人，出動“伊勢”號直升機護衛艦、“雷”號驅逐艦、88式地對艦導彈、C-130型運輸機等武器裝備。



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