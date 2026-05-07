【
大
中
小
】 【
打 印
】
日本在美菲“肩並肩”軍演中發射88式導彈
http://www.CRNTT.com
2026-05-07 12:20:47
中評社北京5月7日電／5月6日，日本的88式岸基反艦導彈首次在美菲“肩並肩”軍演中發射。近日，日本首次以正式成員身份參加美菲“肩並肩”聯合軍演，派出約1400人，出動“伊勢”號直升機護衛艦、“雷”號驅逐艦、88式地對艦導彈、C-130型運輸機等武器裝備。
來源：央視新聞客戶端
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
二戰後境外首射進攻型導彈 日為何選88式？
(2026-05-07 12:20:04)
高市部署印太 邱世卿：中美峰會讓日本焦慮
(2026-05-07 00:31:38)
鄭拒見日青年局？國民黨：與事實嚴重落差
(2026-05-06 17:17:58)
日本軍售解禁 李其澤：台成多重戰略交會點
(2026-05-06 16:02:21)
日本意圖擴大武器出口引擔憂
(2026-05-03 09:49:41)
二戰結束後，日首次向海外派遣成建製作戰力量
(2026-05-02 08:54:41)
鄭成功開台365周年 盛大祭典台南舉行
(2026-04-29 12:07:48)
日本就修訂“安保三文件”召開首次專家會議
(2026-04-28 09:44:52)
綠委問引進日武器？顧立雄苦笑：機會不大
(2026-04-27 17:43:59)
日本圖謀“甩賣”舊裝備給菲壯膽 專家解讀
(2026-04-27 09:46:53)