日本新動作：將對菲二手艦出口“機制化”

中評社北京5月7日電／據《日本經濟新聞》5月6日報導，日本防衛大臣小泉進次郎訪問馬尼拉期間，於5日與菲律賓國防部長特奧多羅舉行會晤。雙方一致同意建立一個工作層級的磋商機制，探討日本海上自衛隊二手護衛艦的出口事宜。如果計劃得以實現，日本海上自衛隊可用於艦船維護的基地數量或將增加。



日本設想的是向菲律賓出口“阿武隈”級護衛艦。日本政府於4月下旬取消了關於防衛裝備出口的“五種類型”限制，此舉為正式啟動護衛艦出口磋商營造了環境。



小泉在結束會晤後的聯合記者會上稱：“我們將進一步深化防務合作，共同維護地區的和平與穩定。”特奧多羅提及日本放寬防衛裝備出口管制，並表示“希望盡快取得具體成果”。



日菲兩國防務部門將成立工作小組，圍繞裝備出口事宜展開磋商。除“阿武隈”級護衛艦外，雙方還將探討海上自衛隊的TC-90教練機轉讓事宜。雙方的目標是，實現涵蓋教育、訓練、維護及運用的“綜合性裝備合作”。



目前，菲律賓部署的具備作戰能力的艦艇數量較少。美國“全球火力”網站的數據顯示，菲律賓海軍九成以上艦艇主要執行警戒監視任務。



“阿武隈”級護衛艦通用性強，裝備有反潛反艦導彈和魚雷等武器，該型艦艇在海上自衛隊艦隊序列中被歸類為老舊艦艇。

