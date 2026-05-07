伊朗國防部：美國需與以色列劃清界限

中評社北京5月7日電／據伊朗媒體7日報導，伊朗國防部發言人禮薩·塔拉埃-尼克說，以色列必須承認伊朗人民的權利，這將為結束戰事鋪平道路。美國若不承認伊朗人民的權利、不與以色列劃清界限、不正視現實，就無法擺脫其深陷的泥潭。



來源：新華網