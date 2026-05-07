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以軍在停火期間突襲貝魯特致2死7傷
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2026-05-07 12:21:54
中評社北京5月7日電／據黎巴嫩“廣場”電視台報導，以色列6日晚對黎首都貝魯特南郊哈雷特赫賴克發動空襲，造成至少2人死亡、7人受傷。
據黎巴嫩國家通訊社稍早報導，當地時間6日晚間，一艘以色列軍艦向哈雷特赫賴克地區一處住宅公寓發射了3枚導彈。
以色列總理府6日晚證實，經以總理內塔尼亞胡和國防部長卡茨批准，以色列國防軍當天空襲黎巴嫩首都貝魯特南郊，此次襲擊目標是黎真主黨精銳武裝拉德萬部隊一名指揮官。這是黎以自4月17日停火生效以來，貝魯特首次遭到以方空襲。
來源：新華網
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