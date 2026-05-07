涉內亂案二審被判15年　韓前總理韓悳洙要上訴

中評社香港5月7日電／韓聯社報導，南韓首爾高等法院刑事審判第12-1庭7日就前國務總理韓悳洙從事內亂重要任務案進行二審判決，判處韓悳洙有期徒刑15年。量刑較一審的23年減少8年。



法院認定，與一審一樣，韓悳洙被指控的大部分罪名都成立，包括2024年12月3日實施緊急戒嚴時建議召開國務會議，以製造緊急戒嚴令經國務委員審議通過的表像；戒嚴實施後要求國務委員在相關文件上簽名；與前行政安全部長官李祥敏研討封鎖主要國家機關、切斷部分媒體機構水電供應等指令的執行方案；緊急戒嚴解除後，同前總統尹錫悅、前國防部長官金龍顯在宣佈戒嚴之後補制的戒嚴令文件上簽字，並將其進行作廢處理。法院還認定，韓悳洙去年2月在憲法裁判所（憲法法院）作偽證的指控也成立。



但法院推翻一審部分判決，就針對韓悳洙的部分指控作出“理由無罪”判決，如他故意僅召集部分國務委員，企圖只在形式上湊足出席國務會議的法定人數，以及在從事內亂重要任務時企圖製造出國務委員完成副署（簽字）的假像的指控等。所謂“理由無罪”判決是指，法院在判決理由中對部分指控標記為無罪，而在判決結論上中整體認定為有罪。



法院表示，被告人從1970年到1980年前後擔任經濟官僚，這十多年裡經歷過違憲、違法的緊急戒嚴措施和內亂事件，因此應該清楚類似情況可能造成的重大損失和社會混亂，以及其嚴重性和致命性。然而，被告人逃避責任，並做出令人費解的表述，這種態度難免遭受譴責。但法院同時指出，雖然被告人從事內亂重要任務，但其過去50年來作為公職人員為國家獻身，也很難發現其參加戒嚴行為具有積極性的資料。



負責調查內亂案的獨立檢察組（獨檢組）表示，雖然二審刑量不及一審判決，但具有相當重要的意義，獨檢組將分析判決書後，決定是否提起抗訴。韓悳洙方面辯護人則表示，將不服判決提起上訴。