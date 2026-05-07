伊朗指認美媒報導失實　稱還在審閱美方提案

中評社北京5月7日電／新華社援引伊朗學生通訊社6日報導，伊朗外交部發言人巴加埃在接受採訪時說，伊朗正在審閱美國提出的方案，總結後將向巴基斯坦方面轉達伊朗的意見。



報導說，為了掩蓋美國“自由計劃”的失敗，美國媒體近幾個小時以來一直在發佈猜測性報導和虛假新聞，“試圖歪曲事實”。



伊朗學生通訊社援引“可靠信源”報導說，美國阿克西奧斯新聞網站有關伊美協議的部分報導屬於“媒體猜測和輿論造勢”。伊朗談判團隊當前討論的是“結束戰爭”問題，核問題在現階段談判中尚未被討論。



另據伊朗塔斯尼姆通訊社6日援引知情人士的消息報導說，儘管美國媒體聲稱伊朗和美國即將達成一份結束戰爭的協議，但伊朗尚未對美國的文本做出正式回應，該文本包含一些不可接受的條款。



這名知情人士表示，如今美國媒體的宣傳很大程度上是為了給美方的退縮尋找理由，但“武力與威脅的語言不僅對伊朗無效，反而會令美國人及其他敵人的處境更加惡化”。



另據伊朗法爾斯通訊社6日報導，伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫在向伊朗全國發表的音頻講話中表示，“敵人”正試圖通過海上封鎖施加經濟壓力並進行輿論操縱，企圖破壞伊朗國家團結，迫使伊朗投降。



據美國媒體6日早些時候報導，特朗普政府認為，與伊朗接近達成一份一頁紙長的諒解備忘錄。