韓駐華大使：中韓合作可放眼地區及全球層面

韓國駐華大使盧載憲（中評社 海涵攝） 中評社北京5月7日電（記者 海涵）韓國駐華大使盧載憲今天在中國人民大學出席研討會時指出，面對不斷變化的國際環境，中韓兩國需攜手構建符合新時代要求的合作模式。兩國應在雙邊層面之外，進一步就如何在地區以及全球層面提升貢獻加強溝通。



中國人民大學聯合韓國駐華大使館7日下午共同舉辦中韓友好合作與未來發展研討會，主題為“從歷史到未來：深化中韓合作的建議”，邀請兩國資深專家學者、外交界人士及產業代表齊聚一堂，圍繞歷史傳承、人文交流、產業對接等核心議題展開深度對話。



盧載憲表示，中韓兩國於1992年正式建立外交關系，但兩國之間的交流與合作可以追溯至數千年之前。如果將視角聚焦於20世紀，僅在北京就保留有“大韓帝國駐華公使館”‌的歷史遺址；在中國各地，包括白凡金九在內的衆多先輩為祖國獨立不懈抗爭，在這一歷程中得到中國方面大力支持。



盧載憲說，中韓建交之後，在政治、經濟、貿易投資等多領域取得顯著發展。尤其是近期，兩國元首實現了互訪，兩國關系在全面恢複的基礎上邁入新的躍升階段。韓國政府正在推進以國家利益為中心的務實外交，這與中國人民大學所倡導“實事求是”理念有相通之處。



盧載憲續指，韓國的國家願景是建設以國民為主題的國家，這一點與中國堅持以人民為中心有著相似之處。基於這種相似性，將兩國領導人所討論的各項合作議題切實落實并推動取得具體進展，是當下兩國所面臨的重要任務。



盧載憲就未來中韓合作提出期望，他指出，面臨不斷變化的國際環境，中韓兩國也需要攜手構建符合新時代要求的合作模式。中韓應在雙邊層面之外，進一步就如何在地區以及全球層面提升貢獻加強溝通。

