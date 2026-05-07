香港研究設大宗商品交易專屬調解員名冊可行性

中評社香港5月7日電／香港財政司司長陳茂波透露，特區政府與國際調解院正研究設立大宗商品交易專屬調解員名冊的可行性，為涉及礦產開採、生產、交易、清算、倉儲及交付等環節的爭議，提供中立、專業和高效的調解平台，有助降低跨境交易不確定性，提升市場信心，配合香港發展成為國際商品及黃金交易樞紐的目標。



香港電台報導，陳茂波出席倫敦金屬交易所(LME)亞洲金屬研討會致辭時表示，香港金屬產業前景向好，本港致力構建金屬相關的金融服務生態，目標令香港滿足大宗商品企業所有主要需求，涵蓋大宗商品融資、衍生商品、海運及貿易保險、可持續發展相關工具等。



他又說，樂見越來越多金屬及礦業公司落戶香港，並歡迎它們於港交所掛牌，以獲取國際及內地資金，亦歡迎它們在香港管理全球業務及企業財資活動。



他提到，哈薩克一家礦業公司去年同時於香港及國際證券交易所掛牌，相信將有更多公司仿傚，從而推動大宗商品使用人民幣定價。



陳茂波表示，香港有空間為內地和國際參與者，提供更多人民幣計價大宗商品產品，提升中國在全球大宗商品定價的話語權。香港會積極探索與全球主要市場在金屬領域的相互市場准入，可能包括金屬ETF與其他交易所交易工具等產品的交叉上市及互掛上市。他說，大宗商品與股票及固定收益市場一樣，亦存在類似聯通安排的很大潛力。他提到，倫敦金屬交易所認可的香港倉庫已增至15個，需要繼續擴大網絡。