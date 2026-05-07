未來2個月往來香港航班　少於5%取消

中評社香港5月7日電／受美伊衝突影響，國際油價飆升，不少航空公司除了加燃油附加費應對，亦在航班數量上作出調整。運輸及物流局表示，截至昨日（5日），民航處接獲航空公司通報，今年5月及6月往來香港機場客運航班少於5%要取消，7月約1%航班取消。



運輸及物流局局長陳美寶書面回覆立法會議員質詢時表示，在今年5至6月的傳統旅遊淡季，整體少於5%來往香港國際機場的客機被取消，7月旺季則有約1%航班取消，但認為取消原因或與天氣、飛機技術問題、營運理由等有關，因此上述數字不一定能完全反映因燃油價格波動而導致的航班取消情況。



陳美寶表示，儘管有部份航班被取消，上月的香港國際機場客運航班總數及客運量仍按年分別上升約5%及約8%。政府已要求本地航空公司做好各項配置，盡可能減少對現有航班安排的影響，盡快向受影響乘客清楚交代航班整合後的安排，包括作出退款。

她又指，本地航空公司亦正積極轉危為機，包括有公司在4月增加3班往返巴黎，及3班往返蘇黎世客機等，以補足因中東局勢致服務不足航點。旅發局也會繼續舉辦旗艦盛事吸引旅客，剛過去的七欖便吸引逾11.3萬觀眾入場，按年多2.24%，當中非本地旅客入場比例也有去年相若，暫未見旅客因燃油價格上調而受大幅度影響。