浪高近500米　史上第二大海嘯獲確認

研究人員5月6日在《科學》雜誌上發表文章說，2025年8月美國阿拉斯加州發生“超級海嘯”，浪高達到近500米，是有記錄以來第二大海嘯。



“超級海嘯”通常由山體滑坡導致，一般只在局部範圍內發生並會迅速消散。



研究人員結合實地考察、地震數據和衛星數據，重建了整個阿拉斯加州超級海嘯事件，並計算出波浪高度。他們在文章中寫到，當地時間2025年8月10日早晨5時26分，特雷西阿姆峽灣上方山體發生滑坡，滑坡岩石總量達6400萬立方米，相當於24座大金字塔。墜落的岩石在特雷西阿姆峽灣中掀起巨浪，最高達481米。



英國廣播公司說，目前有記錄的最大超級海嘯發生在上世紀50年代，浪高超過500米。阿拉斯加州去年的超級海嘯為有史以來第二大。



英國倫敦大學學院的斯蒂芬·希克斯博士表示，滑坡山體之前一直被冰川托住，但隨著冰川消退，“岩體突然崩塌墜入峽灣”。



研究人員說，阿拉斯加州由於山脈陡峭、峽灣狹窄以及地震頻發，尤其容易發生超級海嘯，而氣候變化導致的冰川融化正使此類山體崩塌的後果變得更加嚴重。



特雷西阿姆峽灣位於阿拉斯加州東南部，以陡峭的懸崖和冰雪地貌著稱，深受遊客喜愛。研究人員說，幸好當時時間尚早，沒有郵輪進入附近水域，因此沒有造成人員傷亡。



阿拉斯加州地理學家布雷特伍德·希格曼說，“我非常擔心我們將來不會再這麼幸運了”。研究團隊同樣表示，現在越來越多的人前往偏遠地區觀賞自然美景，但這些地方可能潛藏危險。



來源：新華社