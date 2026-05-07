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外交部：台灣問題是中國核心利益中的核心
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2026-05-07 16:54:25
中評社香港5月7日電／新華社報導，針對外界猜測台灣問題是中美元首會晤中方首要關切議題，外交部發言人林劍7日在例行記者會上答問時表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎。恪守一個中國原則和中美三個聯合公報、恪守美國歷屆政府在台灣問題上所作承諾是美方應盡的國際義務，也是中美關係穩定、健康、可持續發展的必要前提。中方維護國家統一和領土完整的決心堅定不移，“台獨”分裂與台海和平水火不容，維護台海和平穩定就必須旗幟鮮明反對“台獨”。
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