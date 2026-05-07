如此演化？！蝎子用金屬強化其武器系統

中評社香港5月7日電／製造武器時加入金屬能大幅增強殺傷力，蝎子似乎也深諳此道。它們通過生物富集手段，在蝎刺和蝎鉗中摻入鋅、鐵、錳等金屬，提高其強度。一個國際研究團隊通過對多個蝎子物種的分析，深入探尋了它們用金屬強化武器系統的方式。



蝎子是一類有毒節肢動物，利用兩套獨特的武器來實現捕食、防禦和求偶競爭，即身體後部的注毒尾節（蝎刺）以及身體前部的雙側觸肢（蝎鉗）。此前人們已發現蝎刺和蝎鉗中富含多種金屬元素，但對蝎子體內金屬富集規律和演化歷程的研究還較少。



新華社報導，澳大利亞昆士蘭大學、美國國立自然歷史博物館等機構人員組成的科研團隊說，他們利用來自世界各地的18種蝎子樣本，通過X射線和電子顯微鏡等手段觀察不同部位的金屬富集情況，並根據物種之間的親緣關係進行進化方面的分析。



研究發現，金屬主要富集在蝎刺末端和蝎鉗的切刃部位，在口器和牙齒等部位也有分布。其中，鋅元素在蝎刺和蝎鉗中都存在，錳元素主要富集在蝎刺中，鐵元素則主要在蝎鉗中。這表明鋅對兩套武器系統都很重要，而錳和鐵則分別在不同武器中發揮獨特的功能。



不同種類的蝎子有著不同的金屬富集方案，通常偏向兩種武器中的一種。例如，某種蝎子其蝎刺的鋅含量特別高，蝎鉗中的鋅含量就較低，反之亦然。這意味著蝎子犧牲了一種武器的金屬富集程度，來保證另一種武器的強度，這可能是為了滿足物種在栖息環境中的具體生態需求而演化出來的，哪種武器用得比較多，就集中資源強化該武器。



相關論文已發表在英國《皇家學會界面雜誌》上。