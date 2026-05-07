安徽省政協原副主席周喜安一審被判死緩

中評社北京5月7日電／5月7日，福建省漳州市中級人民法院公開宣判安徽省政協原黨組成員、副主席周喜安受賄一案，以受賄罪判處被告人周喜安死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；將追繳在案的周喜安受賄所得財物及其孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。



新華社報導，經審理查明：2012年至2025年，被告人周喜安利用擔任四川省巴中市市長、四川省資陽市委書記、安徽省副省長等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為有關單位和個人，在工程承攬、資金撥付和用地審批等事項上提供幫助，非法收受財物，共計折合人民幣1.34億餘元。



漳州市中級人民法院認為，被告人周喜安的行為構成受賄罪，應依法懲處。周喜安受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失。鋻於其受賄犯罪中有未遂情節，到案後如實供述罪行，主動交代監察機關尚未掌握的大部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄所得財物及其孳息大部分已追繳到案，具有法定、酌定從寬處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。法庭遂作出上述判決。



據悉，漳州市中級人民法院于2026年2月5日公開開庭審理了該案。庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告人周喜安及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，周喜安進行了最後陳述，並當庭表示認罪悔罪。人大代表、政協委員和各界群眾20餘人旁聽了庭審。