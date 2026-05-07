王毅：希望美方切實尊重中國核心利益

中評社北京5月7日電／5月7日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京會見來華訪問的美國國會參議員代表團戴安斯一行。



王毅說，此訪是特朗普總統就任以來首個訪華的美國國會兩黨參議員代表團，具有重要象徵意義。希望你們通過此訪感受中國發展新氣象，搭建溝通新橋梁，探討合作新領域，為中美關係穩定健康可持續發展增添新動力。



王毅表示，中美關係攸關兩國人民福祉，牽動世界格局穩定。中方對美政策一以貫之，兩國應以相互尊重為基石，以和平共處為準則，以合作共贏為目標，探索出一條大國正確相處之道，共同為世界和平與穩定作出貢獻。一年多來習近平主席同特朗普總統多次通話會晤，在關鍵時刻校準了兩國關係方向。中方願同美方共同落實好兩國元首重要共識，讓中美關係真正穩下來、好起來，造福兩國，惠及世界。



王毅說，要真正找到中美兩個大國正確相處之道，關鍵是持續不斷解決彼此認知問題，扣好兩國關係“第一粒紐扣”。中美兩國社會制度和發展道路不同，但都源於各自歷史文化積澱，都是本國人民的選擇。萬物並育而不相害，我們應共同尋求“和而不同”，做伙伴而不是當對手。中國不會走國強必霸的老路，將堅持和平發展，堅定走中國特色社會主義道路。希望美方客觀看待中國，樹立理性對華認知，切實尊重中國核心利益，妥善管控分歧，攜手多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事，向世界發出更多積極和正面的信號。



美方人士分享了訪華感受和對美中關係發展看法。雙方還就共同關心的國際和地區問題交換意見。