孫成昊：“習特會”將為中美關係定調

清華大學戰略與安全研究中心副研究員、中華美國學會理事孫成昊（受訪者供圖） 中評社北京5月8日電（記者 陳思遠）中美元首雙邊會談預計下週舉行，清華大學戰略與安全研究中心副研究員、中華美國學會理事孫成昊5月7日接受中評社記者採訪認為，此次元首會晤將會是一次“定調型會晤”。他指出，元首會晤的關鍵作用在於發揮戰略引領作用，其意義主要在於定調、止損、穩預期、控風險。



孫成昊，清華大學戰略與安全研究中心副研究員、中華美國學會理事，研究領域為美國政治與外交、中美關係。



按照美方之前公布的消息，特朗普計劃在5月14日至15日訪華兩天，並與中國元首舉行會晤。經貿問題被視為是此次“習特會”核心議題之一，孫成昊認為，經貿仍是此次會談最有現實推進空間的領域。



孫成昊預判，此次會談有關經貿議題大概率會集中在三個方向：一是如何延續並制度化中美經貿磋商機制，避免關稅、出口管制、投資審查等問題繼續外溢；二是圍繞美方近期對華限制措施，包括301調查、供應鏈規則、技術和金融限制，中方可能會要求美方停止進一步破壞來之不易的穩定；三是雙方可能討論擴大務實合作，例如農產品、能源、金融市場、企業往來和部分供應鏈穩定安排。



4月30日國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特和貿易代表格里爾視頻通話，並就經貿問題進行交流。孫成昊指出，何立峰與貝森特、格里爾通話中，雙方都強調繼續用好經貿磋商機制、管控分歧、擴大務實合作。相比結構性矛盾，階段性進展更可能出現在恢復溝通機制、避免新增關稅升級、推動部分採購與市場准入安排、穩定關鍵供應鏈等方面。

