莊吟茜：習特會台海交鋒將聚焦約束“台獨”

對外經濟貿易大學副教授莊吟茜（中評社圖片） 中評社北京5月9日電（記者 海涵）中美元首會晤預計下周登場，台灣問題將是議題之一。對外經濟貿易大學副教授莊吟茜8日接受中評社採訪表示，中美峰會涉台焦點將是“約束“台獨”的程度與形式，具體交鋒將在中方推動“約束升級”與美方維持“穩定模糊”之間展開。



莊吟茜，‌對外經濟貿易大學國際關係學院副教授、碩士生導師，兼任中國人民大學兩岸關係研究中心兼職研究員及海峽兩岸關係法學研究會理事，主要深耕於‌台灣政治與兩岸關係、‌比較政治及‌分裂主義等研究領域。



莊吟茜指出，中方明確將“台獨”定位為與台海和平“水火不容”，強調“維護台海和平穩定就必須旗幟鮮明反對‘台獨’”，要求美方就“台獨”挑釁行為做出明確回應。而美方雖以“雙方都不希望破壞印太地區的穩定”框定共同底線，但並未就“台獨”本身做出明確表態。中美之間在“是否及如何約束‘台獨′”上仍存在實質分歧。



莊吟茜強調，對中方而言，台灣問題是“基礎中的基礎”和“首要關切”。王毅外長4月30日在與魯比奧的通話中明確將台灣問題界定為中美關係的“最大風險點”，強調“美方應信守承諾，作出正確抉擇”。中方在此次元首會晤中的核心訴求已非常清晰：要求美方不僅重申“不支持台獨”，更向“明確反對台獨”方向做出表態，甚至可能推動美方在“支持兩岸漸進式和平統一”上做出某種戰略澄清或口頭確認。



“而美國仍將優先聚焦經貿問題，然後才是台灣議題。”莊吟茜認為，在台灣議題方面，美方已由魯比奧定調設限，確保“無脫稿演出”。這意味著美方有意在“管控分歧、防止局面失控”的基調下處理台灣問題，而非將其作為談判中的“突破性議題”來推動。對美國來說，當前貿易、中東、關稅以及稀土供應鏈等議題遠比台灣問題更具緊迫性，台灣問題更多是華盛頓向北京施壓的籌碼。

