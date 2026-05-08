聯通文與情　中韓學者共話人文交流新路

中韓學者為兩國合作交流建言（中評社 王教仁攝） 中評社北京5月8日電（記者 王教仁）中韓兩國學者7日在北京一場研討會上聚焦“中韓人文交流與友好合作”建言獻策。有學者認為，不同於韓美的一體化交流模式，中韓應在保持各自獨立性的基礎上形成良好關系，相互理解、包容是關鍵。



該研討會主題為“從歷史到未來：深化中韓合作的建議”，兩國資深學者圍繞歷史傳承、人文交流、產業對接等核心議題展開深度對話。



“全韓國的小學生都吃過糖葫蘆、初中生都吃過麻辣燙、高中生都吃過麻辣香鍋、大學生都吃過海底撈的火鍋。”韓國延世大學中文系教授金鉉哲用漢語細數中國地道美食，引發現場熱烈掌聲。



金鉉哲指出，中韓關系不應僅限於經濟夥伴，而應將對方視為共同生活的鄰居，這樣兩國合作的根基將更加堅實。當前，雙邊學生交流、文化交流、城市交流已有很多，但比起量的擴張，更需要從深度層面推進。



金鉉哲建議，中韓可以通過進一步優化免簽機制、開發共同教材、加強數字領域溝通等活躍交流形式。



中國現代國際關系研究院東北亞研究所副所長陳向陽提出，中韓之間的社會人文交流不應像美韓一樣形成一體化交流模式。美國通過對韓國政治體制、社會文化的改造，推動雙方的融合和同質化。但中韓則應在保持兩個國家、兩個民族、兩個體制獨立性的基礎上形成良好關系。

