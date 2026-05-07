前“立委”曾蔡美佐遭痛毆　警逮10惡煞

中評社台北5月7日電／雲林北港今（7）日凌晨便傳出80歲前“立委”、前朝天宮董事長曾蔡美佐的住家，遭數十名白衣惡煞闖入暴力砸場，高喊“打呼死”，導致其與其子曾維斌在內共6人慘遭毆傷。雲林警方獲報後，火速報請地檢署指揮偵辦，目前已拘提主嫌等10人到案，全案朝聚眾鬥毆及組織犯罪等罪嫌嚴辦。



TVBS報道，據了解，今日凌晨4時許，當時曾蔡美佐與兒子等人正坐在家中等候千里眼、順風耳將軍隊伍抵達。沒想到，門外突然湧入數十名白衣男子，一進門便大聲直呼“曾蔡美佐”全名。



從網傳影片顯示，大批白衣人在曾蔡美佐住家前囂張嗆聲，還有人舉起三角錐往屋內猛砸，並怒罵“打呼死”。曾維斌回憶，這群惡煞將現場的交通錐、花盆全當成武器，並發起兩波攻勢，先是徒手痛毆，隨後更抄棍棒攻擊，初判現場滋事份子多達50人。



而高齡80多歲的曾蔡美佐當下聽到有人呼喊她名字，才剛站起身查看，白衣人便直接痛毆兒子曾維斌，隨後她更被拉起重摔在地，衝突導致6名親友全掛彩，她更疑似脊椎骨裂。



曾蔡美佐無奈表示，自己近期多待在台北，直到3天前才為了媽祖遶境回到雲林，完全不清楚為何會遭人登門圍毆。醫師雖建議其開刀治療，但考量自己年事已高，希望能以灌骨漿的方式處理即可，後續就交由警方討回公道。



北港警分局表示，凌晨接獲報案後立即調派線上警力趕赴現場，但員警抵達時涉案人員已全數逃離。警方第一時間協助傷者送醫，並隨即封鎖現場保全證據、調閱周邊監視器。



據了解，雙方疑似早有恩怨，滋事一方藉著酒意壯膽惹事。針對外界質疑警方拒絕將家屬指認內容記載於筆錄，警方也澄清，相關指述均已依法記明並列入偵辦，絕無拒載或包庇情事。



目前雲林縣警察局已成立專案小組，並報請雲林地檢署指揮偵辦。警方迅速收網，現已將主嫌及相關共犯等10人拘提到案，並持續追查其他涉案人員。全案後續將依聚眾鬥毆、傷害，以及違反《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。