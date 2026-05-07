遭質疑“密集都更”才釀台北鼠患！劉世芳怒了

中評社台北5月7日電／台北市街頭被目擊頻繁出現老鼠引發關注，外界有聲音質疑恐與密集都更拆房後缺乏滅鼠配套有關。“內政部長”劉世芳今天說，不是因為都更才有鼠患，不要倒果為因，“國土署”會嚴格監督都更或其他工地管理，也會納入鼠患防治。



中央社報道，民眾近期頻頻反映台北市街頭出現老鼠，外界有聲音認為可能與密集都更、老舊建物拆除且缺乏滅鼠防堵配套等有關，導致鼠群外移到周邊社區；台北市府則宣布，都更工地開工、施工期間要提報鼠患防治報告。



“內政部”今天舉行“部務”會報會後記者會，針對都更與鼠患議題，“內政部政務次長”董建宏表示，都市更新條例已經實行很久，“都更跟老鼠是沒有關係的，請不要做錯誤的連結”。



董建宏指出，全世界各國主要城市若發生老鼠或相關傳染病情形，都是由衛生局協同環保單位作第一線處理，都市規劃部門是協同部門，所以主責權力要明確，出現老鼠並非與都更有關，“台灣不是第一天進行都更”。



劉世芳說，都更或任何工地管理需要做的安全衛生管理工作都一樣，包含是否有戴安全帽、污水處理等，因此“國土署”會嚴格監督都更或其他工地管理，也會納入鼠患防治。她並呼籲，不要倒果為因，不是因為都更才有鼠患，這是斷章取義。