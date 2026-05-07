美專家：伊戰扼殺美國對華軍事霸權幻想

卡瓦娜警告美軍在伊朗戰爭中表現的缺陷在台海戰爭中更無從勝出 中評資料相 中評社華盛頓5月7日電（記者 余東暉）美國軍事專家卡瓦娜（Jennifer Kavanagh）警告，美國對伊朗發動戰爭暴露了美軍在應對真正的大國戰爭方面準備不足，並引發了人們對於美軍在未來亞洲戰爭中應急計劃可行性的質疑。她說，伊朗戰爭扼殺了美國針對中國保持軍事霸權的幻想。



美國智庫國防優先高級研究員和軍事分析主任卡瓦娜日前在昆西研究所“負責任治國之道”分析美軍在伊朗戰爭中表現的缺陷，對於未來可能的亞洲軍事衝突，尤其是台海衝突的意涵。



卡瓦娜指出，伊朗戰爭嚴重消耗了美國的導彈儲備，包括其最先進的防空和進攻性武器。人們越來越質疑美國軍方是否有能力履行捍衛美國利益的必要職責，尤其是在短期內。伊朗衝突不僅加劇了美國昂貴且精密的軍火短缺，而且還表明美國尚未做好應對大國戰爭的準備。



卡瓦娜表示，這場衝突及其結果嚴重削弱了美國軍事戰略的關鍵原則，並引發了人們對美國應急計劃可行性的質疑，尤其是在未來亞洲戰爭中的應急計劃。展望未來，美國需要重新調整其軍事承諾，以更好地適應現代戰爭的現實以及美國軍事力量日益受限的現狀。



卡瓦娜指出，伊朗戰爭與台海戰爭存在一些相似之處。首先，美國將高度依賴遍布本地區的前沿基地來部署飛機，並維持後勤和作戰支援能力。它將依靠地面防空系統以及雷達和傳感器網絡來保護這些基地，並為美國的導彈目標定位提供信息。