這一次，美伊會達成協議嗎？

中評社北京5月7日電／連日來，美國總統特朗普多次就同伊朗達成協議釋放積極信號，稱美伊代表“朝著達成一項全面且最終的協議方向取得重大進展”，雙方“很有可能”達成協議。



新華社報導，但迄今幾乎沒有公開跡象表明，美伊任何一方的核心立場出現明顯鬆動。分析人士認為，即便雙方都有意達成協議，在談判進程與協議落實中都會充滿不確定性。關鍵問題之一是，在眼下“不戰不和”的僵局中，美伊哪方承壓能力更強？



一廂情願的“願望清單”？



關於談判進展與前景，美國政府目前傳遞出矛盾且混亂的信息。



5日和6日，特朗普一邊釋放樂觀信號，稱美伊進行“良好會談”，協議達成“幾率非常大”；一邊又稱達成協議“或許是很大的假設”。特朗普還延續“極限施壓”，威脅伊朗若不同意“先前作出的讓步”，將面臨規模和強度遠超以往的轟炸。



多家美國媒體6日披露，美方通過巴基斯坦向伊朗遞交一頁紙的諒解備忘錄，期待伊朗在48小時內回應。如果達成一致，雙方將先宣佈結束戰事，並啟動為期30天的細則談判。



這份14點的備忘錄包含兩項核心內容：一是伊朗開放霍爾木茲海峽，美國逐步解除對伊朗船隻和港口的封鎖；二是伊朗限制其核計劃，換取美國解除部分對伊制裁和資產凍結。



然而，雙方就這兩點的分歧根深蒂固。比如在核問題上，據美媒披露，美國“底線”是伊朗證明其不尋求發展核武器，拆除主要核設施，接受聯合國突擊核查和違規處罰等。但伊朗已多次表示拒絕放棄和平利用核能的權利，也拒絕拆除核設施。對於如何處置伊朗現有高豐度濃縮鈾庫存，雙方也有分歧。



針對有關美伊接近就諒解備忘錄達成一致的說法，伊朗議會國家安全委員會發言人反駁說，這頁紙“與其說是現實，不如說是美國的一廂情願”。



此外，美國還一直希望限制伊朗彈道導彈能力，並要求伊朗停止向其所謂“地區代理人”提供支持；伊朗則要求賠償戰爭損失，以及美軍撤出伊朗周邊地區等。如此盤點一番，雙方立場與停火初期相比並無顯著變化，展現的“靈活性”非常有限。

