摩根大通驚爆女執行董事遭控告下藥性侵男員工

中評社香港5月7日電／風傳媒報導，華爾街近日爆出一則後#MeToo時代、最離奇的職場性騷擾醜聞。知名投資銀行摩根大通（JPMorgan Chase）傳出，一名前員工對外控訴、聲稱任職期間長年淪為女主管的“辦公室性奴”，根據他的爆料、銀行方面在接獲內部申訴後，曾試圖開出100萬美元（約新台幣3136萬元）和解金，試圖阻止這起醜聞曝光。



宛如影集情節：下藥、脅迫與種族侮辱



《金融時報》（FT）指出，提出訴訟的一方、是摩根大通前銀行家拉納（Chirayu Rana）。他在訴狀中列舉“駭人聽聞”的細節，指控自己的上司、槓桿融資團隊執行董事哈吉妮（Lorna Hajdini），長期利用職權對其進行性虐待與恐嚇。拉納聲稱，自己在拒絕哈吉妮示好後，職業生涯不斷遭到威脅恐嚇，甚至還曾被餵食迷姦藥物，妻子亦遭到種族言語羞辱，藉此強迫他發生性行為。



拉納2024年加入該銀行，並在2025年10月離職。此案件曝光後，因其內容極具八卦吸引力，迅速在社群傳播曝光，甚至還被知名播客Joe Rogan專門在節目中進行詳細介紹。



這樁投行高層女主管被控脅迫男下屬，發生“非自願且具侮辱”性行為的傳聞，很快就在各大八卦小報傳開，《每日郵報》指出，拉納（Chirayu Rana）原本打算以“無名氏”身分提告，指控現年37歲的上司哈吉妮，自2024年開始共同工作起，便多次利用迷姦藥（Roofies）對他進行性侵。



拉納甚至聲稱、這位執行董事高層還曾在辦公室，以“我的小棕男孩”等種族歧視言論羞辱他，並威脅他、如果未來想要晉升執行董事，就必須在性方面好好地“取悅”她。



面對這種對待，拉納表示、自己曾透過內部管道申訴，沒想到摩根大通不僅未能保護他，反而在他舉報醜聞後“進行報復”，強迫他休假、並允許哈吉妮繼續掌權而不受任何懲處。



而《華爾街日報》（WSJ）也對外披露，在此案進入公眾視野前，摩根大通曾提議拉納，希望以100萬美元（約新台幣3136萬元）達成和解，此金額約等同他所屬職位近兩年年薪總和。對此說法，摩根大通發言人表示，做出和解提議只是為了避免耗時訴訟的成本浪費，並非公司承認錯誤。



至於有關性騷擾一事，銀行端與哈吉妮的律師都嚴詞否認指控。哈吉妮透過律師堅稱，自己過往從未與拉納約會、發生任何性關係，更別提下藥。摩根大通官方則強調，內部調查結果並未發現任何支持拉納控訴的證據。



隨著這樁女上司騷擾男下屬的傳聞發酵，不少外媒也開始對原告拉納進行調查，《紐約郵報》（NY Post）最新一則調查報導中，直接對拉納提出質疑，該媒體指出，有消息透露、拉納曾在2024年底向公司謊稱“父親去世”，以此申請近三個月的有薪喪假，但實際上卻是利用時間籌備訴訟官司。



該媒體不久前成功取得聯繫方式，與其父親查塔尼亞（Chaitanya）通話，意外發現他不僅健在，而且對兒子捲入的法律糾紛一無所知。



除了騙取喪假，拉納還被揭露曾諮詢法律AI機器人，討論自己經歷的案件。但根據外媒取得對話文字內容，他在諮詢中將加害者描述為“他”（He），與目前對女性主管哈吉妮的性別明顯不符，這也成為辯方質疑其說法真實性的關鍵。



訴訟戰火延燒



面對銀行全面否認，拉納日前提交新的訴狀，聲稱已掌握2名第三方證人、可證實部分控訴內容。辯護律師也表示，兩名證人如今已提交法院並受到保護。



看在不少美媒眼中，這樁案件之所以引發社群熱議，是因為它打破華爾街傳統上“高階男主管性騷擾女性”的敘事模式，引發對男性職場受害者的廣泛討論。根據美國公平就業機會委員會（EEOC）統計，性騷擾申訴案件中，女性佔8成、男性則占20%。