中韓學者共議經貿合作新路徑　挑戰與機遇並存

5月7日，“中韓友好合作與未來發展研討會”在人民大學召開（中評社 陳鑫琳攝） 中評社北京5月8日電（實習記者 陳鑫琳）中國人民大學與韓國駐華大使館5月7日聯合舉辦“中韓友好合作與未來發展研討會”，中韓學者圍繞產業鏈供應鏈協同、新興領域合作機遇及區域經濟合作等議題建言獻策。學者指出，應通過推進中韓FTA2.0談判、推動RCEP因時而變、促進區域經濟合作與安全，積極應對新環境下的新挑戰。



中國社會科學院學部委員李向陽指出，當前中韓經貿合作內外承壓。外部，全球貿易保護主義加劇，美國積極推動供應鏈“去中國化”；內部，中韓貿易結構正在發生變化，越來越多中國企業在供應鏈中從低端向中高端攀升，對韓國傳統合作模式帶來衝擊。



“在目前全球保護主義的背景下，APEC可能是唯一能把本地區大國拉到一起來談合作的平台。”李向陽認為，從2025年的慶州峰會到2026年的深圳峰會，中韓兩國應以APEC為平台，互學互鑒，以開放的區域主義協調大國立場，延續亞太經濟合作理念。同時，李向陽強調，應加快推進中韓FTA2.0談判，將合作從貨物貿易拓展至金融、投資、服務等領域；推動RCEP在供應鏈韌性和安全等領域實現升級，積極回應全球貿易保護和地緣政治衝擊所提出的更高要求。



對於FTA2.0未來的升級方向，韓國東國大學教授南垠映進一步補充道，不應僅限於市場開放型協定，而應定位為涵蓋產業、技術、環境、數據與投資規則的綜合性經濟與產業合作平台。當前重點有必要轉向新型規則領域的制度設計，增設數字與人工智能、環境與碳中和，以及投資保護與公平競爭章節，為未來中韓經濟與產業合作提供堅實的制度支撐。



在產業融合方面，山東大學國際政治與經濟系主任、教授李冬新表示，經過三十餘年的發展，中韓產業鏈供應鏈融合已從簡單貿易往來升級為“研發、生產、銷售、服務”全鏈條協同，尤其是在製造業和新能源產業領域，這種融合態勢更為明顯。她認為，近年來製造業正逐步從“韓國供核心零部件、中國做組裝製造”的傳統分工模式，向“協同研發、聯合生產、共同拓展市場”的高階形態轉型，形成深度互嵌格局；新能源產業則成為中韓產業鏈供應鏈融合的新增長點，在光伏、風電、動力電池、氫能等領域形成了“技術互補、產能聯動、市場共享”的融合態勢，逐步成為全球新能源產業供應鏈合作的重要典範。