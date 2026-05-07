王世堅指鼠患背後有人在操作　網友狂讚

中評社台北5月7日電／綠委王世堅日前受邀赴大學演講時稱讚台北市長蔣萬安“心胸開闊”，遭資深媒體人周玉蔻批“背骨叛徒”，雙方隔空交火不斷。談及北市鼠患，王世堅強調蔣市長已經在處理了，“中央”應該幫助他，還直言“背後就是有人在操作！”粉專直呼“自己人認證”。



王世堅今日受訪時談及鼠患表示，“冷靜想這些，這些（炒作台北鼠患）的背後就是有人在操作嘛！這些事情就已經在處理了。蔣萬安市長有處理不對的地方、疏忽的地方，我們‘中央′應該幫助他！”他直指，問題都出在背後這些側翼、網軍、名嘴、打手，我們一直陷於這種漩渦裡面、循環裡面，這非常不好。媒體應該講的是我們“國家”的大事，大執行、大方針、大的建設，以及所遇到的問題，這才是正面的，各媒體應該來呼籲我們整個政黨，要怎麼樣的團結。如果不團結，就四個字：“做嘸事情”！



中時新聞網報導，15萬追蹤的粉專“政客爽”表示，民進黨自己人認證，台北鼠亂是因為側翼網軍、名嘴打手，“中央”應該幫助蔣萬安。粉專直呼，這次不是藍白抹黑民進黨了，自己黨都看不下去，民進黨要好好檢討，不然就是再幫沈伯洋換個髮型，這樣蔣萬安就必敗？



“政知局”粉專則指出，王世堅才講完真話，然後就被民進黨的網軍、側翼、打手們出征了。



網友表示“專挑國民黨執政的縣市喔？綠色的都沒老鼠”、“堅哥認證不代表什麼，黨立刻放狗咬人了”、“賴卓一直想拔掉這根刺，堅哥加油”、“堅哥在黨內危險呀”、“堅哥真的是民進黨唯一的是非和良心”。