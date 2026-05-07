經濟時評：戰略換倉　三星淡出中國家電紅海

三星此舉更像是一次主動的止損與換倉——捨棄已經卷到極致的終端生意，把精力騰給更有含金量的核心戰場。 中評社香港5月7日電（記者 肖瑞）2026年5月初，三星擬逐步撤出中國家電業務的消息引發關注。在慣常的語境裡，這很容易被描述成跨國巨頭的“敗走”。但若穿透表面看底牌，三星此舉更像是一次主動的止損與換倉——捨棄已經卷到極致的終端生意，把精力騰給更有含金量的核心戰場。



回溯往昔，三星家電曾是中國高端市場的標杆。在那個外資品牌自帶光環的年代，三星電視曾連續多年蟬聯國內份額第一，冰箱、洗衣機在核心城市的滲透率一度逼近30%，不僅是中產家庭的客廳底色，更是行業的技術風向標。



然而，今天的中國家電市場早已變成全球最卷的紅海。海爾、美的、小米等本土品牌靠著規模的擴張和近乎極致供應鏈控制，把利潤壓到了地板上。當三星電視在中國的份額滑落到3%，白電甚至不足1%時，繼續維持巨額的廣告費和維修網點，在賬面上已經不划算。對於三星這種追求高利潤的企業來說，與其繼續在這裡苦戰，不如把資源投向回報更高的地方。



三星的撤退，實際上是為了在行業更深處扎根。看三星近年的動作不難發現，它的重心已經全面轉向了半導體芯片、高帶寬存儲以及AI技術。這意味著，三星正在主動剝離那些“錢少、活重”的組裝業務，轉而去做全行業的“頂級供應商”。



這顯然是一種明智的退守。當本土品牌為了幾百塊錢的差價肉搏時，它們所用的核心顯示面板、存儲芯片和關鍵模組，很多依然要向三星採購。三星放棄了聚光燈下的品牌外殼，換來的是在行業底層更穩、更久的錢。



在智能家居時代，三星在中國還遇到了水土不服的問題。中國擁有全世界最獨特且封閉的數字生態。由於系統習慣和雲服務的差異，三星的全球化智能系統很難穿透本土品牌築起的牆。當家電不再是簡單的電器，而變成了要跟手機、系統深度聯動的終端時，三星作為外來戶的適應成本實在太高，產品優勢也被稀釋。再加上全球供應鏈的風險考量，三星加速將組裝線向東南亞等地轉移。這不僅是為了降低成本，更是為了在不確定的貿易環境下，給自己找一個更穩妥的避風港。



三星家電淡出中國，提供了一個冷峻的樣本：在成熟的工業賽道，份額賣得再多往往只是面子，能不能攥住行業命脈才是裡子。對於正在出海的中國品牌來說，三星的轉型很有參考價值。贏得國內市場只是第一步，如何在告別價格戰後，像三星那樣在核心技術和品牌溢價上築起高牆，才是從做大變做強的真正考題。