快評：特朗普是時候明确表態反對“台獨”

5月7日下午，國務院總理李強在北京人民大會堂會見來華訪問的美國國會參議員戴安斯一行。(圖源：新華社) 中評社快評／美國總統特朗普訪華行程正在緊鑼密鼓準備之中，兩岸最關心的話題是中美今次在台灣問題上會談出什麼結果。近期華府傳出越來越多風聲，特朗普可能明確表達美國反對“台獨”。



今年3月22日，《華爾街日報》曾援引知情人士消息披露，隨著特朗普尋求“避免激怒北京”，美國最近的國家防務戰略報告以異常溫和的措辭描述中國，特朗普可能在涉台議題上明確表示美國反對“台獨”，而不僅僅是過去不支持“台獨”的模糊表態。



中美領導人今年預定有四次會面，特朗普下周訪華是其中的首次會面，另外三次包括中國領導人訪問美國、11月在中國深圳舉行的APEC峰會、以及12月在美國佛羅里達州舉行的G20高峰會的會面。中美領導人頻密會面，有機會在台灣問題上取得進展。



美國國會參議員戴安斯率領的跨黨派代表團近日訪華，昨天分別獲總理李強、外長王毅會見。李強重申，台灣問題事關中國核心利益，是中美關係第一條不可逾越的紅線。王毅指出，過去一年多來，中美關係充滿了波折、動盪，但實現了總體穩定，中方願意同美方共同努力，把兩國元首的共識落到實處，讓中美關係真正穩下來、好起來。



讓中美關係真正穩下來、好起來，特朗普是時候表態反對“台獨”。如果特朗普不這樣做，如果中美在台灣問題上沒有取得進展，則中美關係就不可能真正穩下來、好起來。都說現在的特朗普有求於中國，美國的台海政策必須有實質調整。



民進黨當局擔心特朗普表態反對“台獨”，國民黨則支持。國民黨主席鄭麗文4月30日接受彭博社專訪時表示，支持特朗普表態“反對台灣宣布獨立”，因為這將與國民黨立場完全一致。