美媒：至少228個美軍資產在伊朗戰事中受損

3月3日，在約旦首都安曼，警察封鎖美國駐約旦大使館所在區域的道路。新華社 中評社北京5月8日電／美國《華盛頓郵報》6日報導說，對衛星圖像所作分析顯示，自美以伊衝突2月底爆發以來，美國在中東地區的軍事站點共有至少228個“結構”或設備部件受損，包括機庫、營房、燃料庫、軍機，以及關鍵雷達、通信和防空設備。這一受損程度遠比美國政府先前公開承認或媒體報導的情況嚴重。



找出戰損



這一分析將伊朗媒體公布的128幅高分辨率衛星圖像與歐盟“哨兵-2”衛星系統的中分辨率圖像以及美國行星實驗室公司的高分辨率圖像相比對，確認其中109幅圖像真實，另有19幅圖像無法判定真實性。分析未發現圖像造假痕跡。行星實驗室公司的衛星圖像同時協助找出10個已損毀、但伊媒沒有曝光的軍事“結構”。



分析顯示，從伊朗戰事爆發至4月14日，美國在中東地區的15處軍事站點共有217個“結構”和11個設備部件遭損毀。這高於美國媒體先前披露的戰損情況。



《華盛頓郵報》報導，這一分析依據可獲得的衛星圖像而來，只代表部分美軍戰損，其中超半數集中在位於巴林的美國海軍第五艦隊總部和位於科威特的三處軍事基地。



美國戰略與國際問題研究中心高級顧問、美國海軍陸戰隊退役軍官馬克·坎西恩承認伊朗空襲“精準”、衛星圖像未顯示錯失目標的彈坑，但不認為這些襲擊會顯著限制美軍繼續對伊朗軍事行動的能力。



三個原因



一些專家指出，如此多的軍事資產受損說明美軍低估了伊朗的打擊能力、未能有效適應現代無人機作戰，且對部分基地疏於防護。

