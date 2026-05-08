港增長動力強　滙豐上調今年GDP至3.8%

中評社香港5月8日電／本港首季經濟增長遠勝預期，多家大行隨即上調全年增長預測，其中滙豐最為進取，將本港今年本地生產總值（GDP）增長預測，由原先2.7%大幅上調至3.8%，明年預測亦由2.8%調高至3%，高於市場普遍預期。滙豐認為，香港首季GDP按年增長5.9%，為近五年最快增速，反映經濟基礎轉強，在外圍地緣風險升溫下，本港增長動力仍較原先預期穩固。



大公報報導，特區政府早前公布，今年首季本港GDP預估數字按年增長5.9%，較去年第四季經修訂後的4%進一步加快，並為近五年最強季度表現；按季比較亦升2.9%。政府發言人形容首季經濟“強勁擴張”，指受惠於全球對人工智能相關電子產品的強勁需求、訪港旅客人次持續增長，以及跨境金融活動活躍。



滙豐在最新報告指出，今次上調預測，主要基於三項核心判斷。第一，首季經濟表現遠較預期理想，5.9%的增速不單創近五年高位，也顯示本地需求正逐步鞏固；第二，中東局勢對香港直接衝擊相對有限，因本港以服務業為主，能源進口雖依賴外地，但來自中東的直接比重不算太高；第三，本港的避風港角色在環球不確定性升溫下，反而可能吸引更多資金、人才及財富流入，進一步帶動消費與投資。



北都發展推動投資維持高增長



滙豐又提到，香港增長動力不再單靠出口，內需正逐步接力。當中，樓市回穩帶來財富效應，勞工市場改善亦有助提振消費氣氛，而消費模式有望由基本開支轉向較高價值及較具彈性的商品和服務。投資方面，北部都會區等大型基建項目推進、AI帶動的需求升溫，以及較有利的融資條件，都可望支撐固定投資維持較快增長。



大華銀行（UOB）預測本港今年GDP增長為3%，並估計政府或將官方全年增長預測，由現時2.5%至3.5%，上調至3%至4%。UOB指出，首季私人消費開支按年升5%，為兩年半以來最快；固定資本形成總額升17.7%；貨品出口升23.8%，服務輸出亦增3.5%。該行認為，環球對半導體及通訊設備需求強勁，加上香港作為區域轉口及金融樞紐的角色，帶動出口表現全面改善。



UOB並指，零售銷售自去年中起恢復正增長，首季訪港旅客按年升17%至1430萬人次，為疫後最高季度水平；住宅樓價今年首季亦升4.4%，配合股市交投活躍，均有助改善家庭及企業信心。不過，該行同時提醒，中東戰事若進一步推高能源及運輸成本，並拖累全球需求，下半年增長動力或受影響。



中金：消費與外需表現強勁



中金公司研究部首席海外策略分析師、董事總經理劉剛表示，香港首季GDP增速大幅超預期，若不計疫情因素，首季5.9%的按年增速為2011年初以來最快季度增速。他指出，從分項看，投資是主要驅動，按年大幅增長17.7%，私人消費與外需表現亦強勁，同樣支撐首季增長。



劉剛續稱，香港經濟前景在多項因素共振下持續改善，首季樓市持續向好與股市企穩，均有利提振消費信心和居民財富效應；同時香港銀行同業拆息（HIBOR）回落，亦有助增加家庭可支配收入，提振企業投資。