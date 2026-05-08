法國議會通過簡化非法所獲文物歸還程序法案

中評社香港5月8日電／法國參議院7日以343票贊成、0票反對的投票結果，通過一項旨在簡化非法所獲他國文物歸還程序的法律草案。草案文本此前由議會兩院對等混合委員會協商達成一致，已於6日在國民議會表決通過。至此，該法案在法國議會最終審議通過。



據新華社報導，法國文化部當天發布公告稱，這部框架法“旨在簡化外國提出的歸還請求處理程序”。法國文化部長卡特琳·佩加爾在公告中說，這項立法使法國得以“建立一個連貫機制來應對其收到的歸還請求”。



具體而言，該法案在遺產法典中增設相關規定，允許將符合歸還條件的外國追索文物從公共收藏中“移出”。屆時相關歸還事宜可通過行政程序批准，而無需再逐案立法。



不過，法案對可返還文物的認定標準及歸還流程設定了一系列限制條件。適用範圍上，法案涵蓋任何地理來源的文化財產，但必須是1815年11月20日至1972年4月23日期間法國以非法方式獲取的外國文物。流程上，所有歸還申請須經過法國與追索國協商成立的雙邊科學委員會審查，並徵求國家文化財產歸還委員會的意見。此外，法國政府每年還應向議會提交報告，介紹其收到的外國追索請求及其處理進展等。



法國總理勒科爾尼6日通過社交媒體表示，衹有那些經過科學方式、依據嚴格法律標準認定為非法所獲的文物，才會歸還。他強調，此次立法的目的“並非重寫歷史，而是讓我們承擔起責任，歸還那些不當獲得的文化財產”。



2017年，法國總統馬克龍在訪問布基納法索時承諾，將推動向非洲國家歸還文化財產的進程。2025年7月，法國政府對相關法律草案啟動快速立法程序。法國參議院和國民議會先後於今年1月和4月第一次審議通過相應草案，並對文本提出修改。



按程序，法律草案經議會兩院通過完全一致的文本後，總統應在15天內頒布該法律。在此期間，法案可能被提請進行合憲審查等程序。若審查啟動，頒布期限將相應順延。