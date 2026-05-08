世衛組織：郵輪疫情已報告8例確診5例

中評社香港5月8日電／世界衛生組織7日就近日備受關注的“洪迪厄斯”號郵輪漢坦病毒疫情舉行新聞發布會，表示迄今收到8例病例報告，本輪疫情涉及的漢坦病毒種類為安第斯病毒，疫情引發更廣泛公共衛生風險依然較低。



據新華社報導，世衛組織總幹事譚德塞在會上說，已報告的8例病例中，5例已確診為漢坦病毒，3例為疑似病例。



譚德塞說，本輪疫情涉及的漢坦病毒種類是安第斯病毒，這種病毒發現於拉丁美洲，是目前已知唯一能夠在人與人之間有限傳播的漢坦病毒種類。在以往安第斯病毒疫情中，它的人際傳播與密切或長時間接觸有關，尤其是家庭成員、親密伴侶和提供醫療服務人員間的密切接觸，“就目前情況來看，似乎確實如此”。



譚德塞透露，最早報告的兩個病例曾前往阿根廷、智利和烏拉圭進行觀鳥之旅，期間還參觀了已知攜帶安第斯病毒的鼠類出沒的地點。世衛組織正與阿根廷衛生部門合作，瞭解這對夫婦的行蹤，並安排從阿根廷向5個國家的實驗室運送2500套病毒檢測試劑盒。



譚德塞指出，鑒於安第斯病毒的潛伏期可長達6周，未來可能還會報告更多病例。他同時強調，雖然這是一起嚴重的疫情事件，但世衛組織評估認為其對公眾健康造成的風險仍然較低。



據介紹，世衛組織正與多個國家政府和合作夥伴共同應對疫情。“我們的首要任務是確保受影響的患者得到治療，確保船上其他乘客的安全和尊嚴得到保障，並防止病毒進一步傳播”，譚德塞說。



譚德塞向西班牙政府表示感謝，目前涉疫郵輪正駛往西班牙加那利群島接受安置。