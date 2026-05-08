商會：AI需求帶旺香港出口　市場前景樂觀

中評社香港5月8日電／受惠人工智能（AI）相關產品需求上升及資本市場暢旺，香港首季GDP表現理想。商會人士普遍看好經濟前景，料未來AI需求持續，相關產品仍需求大，利好出口表現，但中東戰局令不少原材料價格上升，或令出口商利潤受壓，故目前接單偏向保守。



大公報報導，香港中華出入口商會副秘書長李志峰接受訪問時表示，香港外貿數據出色，加上股市暢旺，令首季經濟表現出色，且中東局勢未明，很多外資將目光轉向香港。展望未來，市場前景相當樂觀。值得注意的是，此輪增長動力主要源自金融、進出口貿易及整體城市經濟的復甦，而非傳統的批發零售行業。此外，旅客數量的回升也是一大亮點，顯示訪港旅客已探索出新的旅遊模式與消費習慣。



廠商會亦指出，首季經濟增長勝於預期，主要受惠於AI相關電子產品帶動出口保持強勁、訪港旅客人數回升，及港股日均成交額暢旺等因素，為整體經濟提供有力支撐。值得留意的是，中東戰事的潛在影響尚未反映在首季經濟數據中。



展望未來，廠商會指出，由於AI相關電子產品價值高且運費佔比相對較低，受戰事的直接衝擊較小，預計短期內本地出口將可維持平穩。然而，若戰事導致國際油價長期居高不下，將無可避免推高全球通脹與營運成本。廠商會將密切監察事態發展，並適時向政府反映業界困難，爭取推出覆蓋面更廣、力度更大的支援措施，協助中小企應對挑戰。