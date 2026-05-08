香港核心區街舖空置率11.1%　兩年新低

中評社香港5月8日電／本港今年首季經濟錄得預估5.9%的強勁增長，零售銷售明顯回暖，商戶紛紛於核心區積極租舖。今年首季四大核心區（中環、尖沙咀、銅鑼灣、旺角）街舖空置率為11.1%，較上次調查的去年第三季回落0.8個百分點之外，並為兩年新低，其中尖沙咀表現亮麗，吉舖數量跌至164個，是2019年第三季、即新冠肺炎疫情爆發後最少。



大公報報導，美聯工商舖資料研究部的“2026年首季香港主要購物區街舖空置及商戶分布調查報告”顯示，中環、尖沙咀、銅鑼灣及旺角四大核心區的街舖空置率報11.1%，較去年第三季的11.9%回落0.8個百分點，並創2024年首季後新低；四大核心區吉舖數量減至814間，比去年第三季跌67間。



中環街舖空置率12.6%，較去年第三季的15.2%回落2.6個百分點，該區一線街舖空置率更從13.5%，大減5個百分點至8.5%，為核心區一線街道最大回落幅度，反映金融業暢旺帶動人流，各行各業搶先進佔區內主要街道。



尖沙咀街舖亦顯著復甦，空置率較半年前減少1.4個百分點至11.1%，創4年新低；吉舖164個，為2019年第三季錄102個以來的6年半最少。



旺角舖空置率9.9% 四區最低



美聯集團行政總裁（住宅）暨美聯工商舖行政總裁馬泰陽（圓圖）認為，作為傳統旅遊核心區，尖沙咀持續受惠於內地及海外旅客重臨，而鐘錶珠寶等高增值零售行業擴張，亦對區內租務需求帶來正面支持。



事實上，尖沙咀近年錄得多宗珠寶金飾店大額租賃，例如新港中心地下G38D號舖，面積約1萬方呎，去年底獲本地珠寶金行周大福以每月約200萬元承租；另獨立放租長達兩年的尖沙咀栢麗購物大道地下G1號舖、即九龍清真寺旁的第一個舖位，今年初獲萬福珠寶金行以每月約12萬元租用，按舖位面積約790方呎計，呎租逾150元。



美聯旺舖董事江靜明表示，銅鑼灣空置率12.7%，較去年第三季跌0.5個百分點；旺角空置率企穩於9.9%水平，為四大核心區中最低，反映旺角憑藉高性價比、多元業態及穩定人流，具備較強承租力。



江靜明續指出，四大核心區“夾公仔店”數目錄得三連升，最新有68間，半年內淨增加10間，由於這類店舖的開業成本低，員工數量需求少，在租金回落環境下具較高生存能力，對於特區政府建議修訂《賭博條例》及其相關條文，規管夾公仔機和彈珠機店，他表示，夾公仔機和彈珠機店一般屬半年短租約，租金經營成本是首要關鍵，不過，若特區政府修訂條例，不排除令相關店舖數量減少。



另外，首季四大核心區餐廳及外賣店2006間，較去年第三季的1971間，淨增35間，終止自2024年第一季2057間高峰後的持續下跌趨勢，反映在旅客回流、商務活動增加及本地消費氣氛改善下，餐飲業已重新成為核心區吸納舖位的重要動力。



一線舖租料先反彈 全年升10%



展望後市，馬泰陽表示，旅遊業改善，加上金融業興旺，街舖租務需求回升，相信年內空置率進一步回落，本港一線街舖租金料率先觸底反彈，升幅約5%至10%。