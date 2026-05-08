郭一鳴：勞動節，聽一聽耳邊的風

五月一日，遊客在香港維多利亞港遊覽。\新華社 中評社香港5月8日電／資深評論員郭一鳴今天發表在大公報維港看雲的文章說，馬克思的《共產黨宣言》最震撼的一句話是“全世界無產者，聯合起來！”數十年後，在大西洋彼岸的芝加哥爆發工人大罷工，爭取八小時工作、八小時休息、八小時娛樂的“三八”合理工時，催生“五一”國際勞動節。從此每年這一天就成為全世界無產者共同的節日，不同國家和民族以不同方式，表達對勞動和勞動者的尊重。



文章說，今年內地民眾享受“五一黃金周”五天假期，全國各地旅遊景點火爆。但在“五一”勞動節的發源地美國，這一天並非聯邦假期，今年“五一”全美各地勞工組織發起抗議活動，反對總統特朗普的政策。



據新華社報導，古巴首都哈瓦那等地舉行“五一”國際勞動節集會遊行，大批民眾走上街頭，反對美國對古封鎖制裁及軍事威脅，表達保衛祖國立場。在朝鮮半島，南北雙方這一天都在過節，韓國今年正式將“五一”勞動節列為法定假期。



文章說，香港今年“五一”假期，新聞報導指出入境人數逾百萬。我就選擇留港，除了接待來港旅遊的朋友、到電視台錄製節目、進沙田馬場觀賽，其餘時間在家裡刷手機、看電視，翻閒書，還有就是望著窗外發呆。也許是年紀大了，越來越喜歡發呆。坐在窗前，看遠處維港船來船往，放空腦袋，拒絕喧囂，不知不覺天色漸漸轉暗，華燈不知何時已經亮起，這種感覺真好。



假期第二天，一位博學多才的好友在群組推薦一本書叫做《懶惰的權利》（Le Droit à la paresse），我立即開玩笑回了一句：期待有人寫一本“發呆的權利”，引來他的回應。在勞動節期間談論“懶惰的權利”，確實有點意思。



《懶惰的權利》作者保爾·拉法格（Paul Lafargue）是馬克思的女婿，法國與國際工人運動活動家，法國工人黨與第二國際的主要創建者之一。作為一名早期的馬克思主義理論家，拉法格提出一個很有意思的觀點：在資本主義社會，熱愛勞動最後損害的其實是工人階級。他主張縮短工時、提高工資，並賦予人類享受閒暇與“懶惰”的權利。



在拉法格生活的十九世紀歐洲，工人日均勞作十四小時，卻連基本溫飽都難以保障，蒸汽機本應解放生產力，卻成為延長工時的幫兇。拉法格寫道：



“一個世紀以來，由男人、婦女和兒童組成的無產階級，像古代奴役的化身耶穌一樣，艱難地攀爬苦難的骷髏地；沉重的苦役折斷了他們的筋骨，毀壞了他們的身軀，撕裂了他們的神經；一個世紀以來，飢餓損害了他們的內臟和腦子……啊，懶惰，可憐可憐我們這些長期生活在貧困之中的人吧！啊，懶惰，你是藝術和崇高美德的母親，但願你能成為消除人類苦難的鎮痛劑！”



內地出版社推出該書中文版時指出，這部一八八⚪年的著作是“顛覆百年工作倫理的驚世宣言”。時移勢易，今天的資本主義已經不再以榨取工人的剩餘價值為特徵，但是一百多年前作者對勞動者的權益和命運的關注，依舊是今天慶祝“五一”勞動節的目的所在。



人類已經進入AI時代，科學技術每天，甚至每時每刻、每分每秒都在發生變化進步，勞動的概念早已重新定義。拉法格的“懶惰的權利”並非鼓勵無所事事或逃避責任，而是在現代高壓、過度追求生產力的社會中，一種對休息、自由以及個人主體性的重新爭取。



勞動工作最光榮，懶惰休息是權利。“碼字”至此，電視新聞報導，大批市民結束“五一”假期，經各個口岸返港，很多人滿面春風，這是勞動者享受休息權利的成果。



文章說，旅遊、娛樂、運動，或者看一場電影、聽一首樂曲，都是很好的休息。而筆者的體驗，發呆，全身心的放空，是最徹底的休息。根據心理學與腦科學的觀點，適度的發呆對身心健康有多重益處。人們在享受拚搏和奮鬥的快慰之餘，要學會暫忘工作和生活的煩憂，抬頭仰望星空，對著窗外發呆。時光匆匆，我們需要放慢腳步，聽一聽耳邊的風，盡情貪戀眼底的晴空，把喧囂留在煙雨之中。