港拓大宗商品交易　本季立法推半稅優惠

中評社香港5月8日電／香港積極建立大宗商品生態圈，強化金融中心功能。特區政府將於今年上半年立法為大宗商品貿易商落戶提供半稅優惠。另外，作為生態圈重要成員、港交所旗下的LME（倫敦金屬交易所），正推進多項優化工程，包括研究延長亞洲交易時段、推出電子期權，以及擴大金屬倉庫。



大公報報導，行政總裁張柏廉預計，年內可在港增加1至2個新倉，總存儲量將由2.5萬噸提升至3萬噸，並認為北都區為非常合適的選址。



LME擬北都建金屬倉



國家“十五五”規劃首次明確支持香港發展大宗商品交易生態，香港可憑“一國兩制”優勢，發揮自由港、低稅制及國際金融中心地位，成為連接內地與國際市場的重要樞紐。目前香港正在推進多項措施，目標是把香港建設成為集交易、物流、融資和定價功能的國際大宗商品交易中心。



財政司司長陳茂波在LME亞洲金屬研討會致辭時表示，特區政府已成立由他擔任主席的“大宗商品策略委員會”，採取“全生態圈”的視角，推動實體貿易、金融交易、基建配套與內地市場聯通等多個方向發展。包括擴展LME認可倉儲網絡及完善實物交割體系，以提升價格發現功能及供應效率，以及將於今年上半年立法為大宗商品貿易商落戶香港提供半稅優惠，以吸引國際大型商品貿易商將業務從其他地區遷移至香港。



研設專屬調解員名冊



同時，隨著全球大宗商品市場規模擴大、交易模式更複雜，爭議解決已成為供應鏈及市場運作的重要一環。陳茂波指出，政府正研究設立大宗商品交易專屬調解員名冊。



港交所行政總裁陳翊庭表示，LME致力於持續進步，將於今年稍後推出電子期權，並已引入包括離岸人民幣（CNH）在內的抵押品服務。今年初LME及LME Clear已宣布引入期權自動到期功能，並將於9月21日生效。與此同時，由現行美式期權到期日改為歐式期權到期日，標誌著LME過渡至電子期權交易的重要進展，有助期權交易標準化，減低操作複雜性及風險，並提高市場參與度。



另外，LME也部署優化措施，張柏廉表示，目前香港已有7家營運商營運15個金屬儲存倉庫，存儲量達到2.5萬噸，並計劃在年內再增加1至2個倉庫。目前已投入運作的倉庫，主要儲存銅、鎳、錫及鋅，並已接近容量上限，這印證了香港作為金屬轉運站的重要性，不過也有金屬商想存放金屬在香港卻無法找到倉庫。



張柏廉估計，香港金屬存儲容量最多擴至3萬噸，若要達到亞洲區內如韓國光陽、新加坡或者台灣高雄平均存放20萬至25萬噸金屬的水平，便需要尋覓新土地和建造新的倉庫。長遠而言，需要在政策上放寬土地條例的監管及提供新的土地，以滿足市場的需求。當中政府推動發展北部都會區，是非常適合建設新的倉庫。



逐步延長交易時間



此外，為提升電子平台LMEselect的流動性，LME首席運營官Jamie Turner指出，首階段交易時間將從倫敦時間上午7時起，覆蓋亞洲時段尾段，未來將逐步延長。同時，為保持訂單簿流動性不碎片化，小額交易門檻按金屬品種設定，相關交易必須在月度或三個月合約訂單簿中執行。

