富權：沈伯洋怪招出盡卻連民進黨人也不支持

中評社香港5月8日電／澳門新華澳報8日發表富權文章：沈伯洋怪招出盡卻連民進黨人也不支持。以下為文章內容。



被大陸國台辦點名為“台獨頑固分子”的民進黨“立委”沈伯洋，為獲得民進黨提名參選台北市長，在連其也有“自知之明”難以挑戰爭取連任台北市長的蔣萬安下，出盡怪招，連老鼠也拿出來作“武器”。但即使如此，“深綠”的“新台灣國策智庫”昨日公佈的民調，卻是連民進黨人也都在“跑票”，這不啻是對他的當頭棒喝。不過，以沈伯洋出戰台北市長選舉，可能是邱義仁的既定策略，沈伯洋注定要作“犧牲打”。



實際上，沈伯洋在明知自己各方面的條件都遠不如蔣萬安下，為了抬高自己的能見度及出鏡率，“茅招”出盡，從針對“雙城論壇”而拋出“無限城論壇”，主張取消台北市與上海市的“雙城論壇”，改與全世界多個城市交流以取代單一對口，到剪去標誌性的捲毛長髮，以俐落短髮新造型亮相，被戲稱為“不拚政績拚髮績”，直到最近頻頻針對台北市的鼠患問題發表看法，甚至建議透過破壞老鼠繁殖荷爾蒙等科學方式治理，都是試圖抬高自己、貶低蔣萬安，爭取獲得民進黨中央正式提名參選台北市長。



但“新台灣國策智庫”昨日發布的台北市長選舉最新民調，蔣萬安的支持度為百分之五十二點九，可能代表民進黨參選的沈伯洋的支持度僅為百分之二十九點七。蔣萬安在青年、女性、高教育、中間選民、施政滿意度等五個方面全贏沈伯洋，尤其是沈伯洋在二十至二十九歲年輕族群的支持度僅得百分之十七點五，而蔣萬安在中間選民的支持率更是沈伯洋的四倍之多，民進黨支持者中約有百分之十七轉向支持蔣萬安。這被部分評論者解讀為“連綠營基本盤都守不住”。在民調詢問“誰最有能力解決台北市鼠患”時，蔣萬安獲得百分之三十九點四的認可，沈伯洋則為百分之二十二點四，這讓沈伯洋發起的“安鼠之亂”當場破功。



值得注意的是，“新台灣國策智庫”是由“獨派元老”辜寬敏於二零一零年一月創辦的政策研究機構，二零一六年九月捐贈予陳水扁創辦的“凱達格蘭基金會”運作，現任執行長為陳水扁的兒子陳致中。實際上，“新台灣國策智庫”昨日公佈該份民調時也明確指出，該民調經費來源為“凱達格蘭基金會”，由“新台灣國策智庫”委托“趨勢民調”，以市話調查方法進行。而“趨勢民調”雖然標榜自己是客觀中立的民意調查公司，但卻被認為與綠營（民進黨）有較密切的關係並高度配合，常受“新台灣國策智庫”委託進行民調，並常被指出民調結果對民進黨參選人有較佳的表現或在野黨候選人受到較多負面評價，在觀察選戰形勢時常被視為綠營立場的民調參考。既然連“深綠”的民調數據都對沈伯洋“不捧場”，就可知沈伯洋在年底台北市長選舉的前景如何。



但為何民進黨“九合一”選戰的實質“操盤手”、被稱為“新潮流系戰略之神”的邱義仁，卻要力推沈伯洋參選台北市長呢？一方面，這是民進黨“選嘸人”的無奈之舉；另一方面，邱義仁的“戰略意圖”並非是為了贏得此次選舉，而是執行一套更為複雜的“輸中求贏”選舉策略。這套策略著眼於全台灣地區的選情和更長遠的政治佈局，主要包含以下幾個層面的考量：



其一是鞏固深綠基本盤，這是最直接的目標。沈伯洋作為“黑熊學院”的創辦人，代表著激進“抗中”路線。推出他作為領頭羊，可以凝聚核心支持者，通過激進的意識形態主張，確保民進黨約四成的基本盤在選舉中歸隊，維持投票熱情。而且還可籍此將二零二六年的選舉定調為“抗中保台”的對決，延續賴清德的政治路線。沈伯洋與參選新北市長的蘇巧慧組成“沈蘇連線”，被視為“抗中連線”，旨在串聯起全台的“抗中”選戰主軸。



其二是癱瘓市政議題討論。通過推出爭議性人物，將選戰焦點從市政建設的實質討論上轉移開。利用沈伯洋製造“顏值戰”、“動漫梗戰”、“安鼠之亂”等輿論噪音話題，壓縮現任市長蔣萬安在市政成果上的宣傳空間，使選舉失焦。而且意圖以意識形態對立取代民生議題辯論，讓選民在恐懼感和立場站隊中進行選擇，而非理性評估施政表現。另外，也帶有要將蔣萬安“鎖死”在台北市的戰術意圖，防擋他到台灣各地為國民黨的候選人站台輔選。



其三是為未來選舉佈局。沈伯洋的參選被視為一場“練兵”，為其個人和民進黨未來的政治目標鋪路。即使敗選，沈伯洋也能通過全市性的高強度曝光，大幅提升個人政治知名度和能量，為未來挑戰國民黨籍“立委”王鴻薇的席次（即“滅薇”計劃）積累資本。而且，此次選舉被看作是“二零二八大選”的前哨戰，通過沈伯洋牢牢綁定深綠基本盤，就是為賴清德謀求連任做好輔助工作，確保基本盤不流失。因而邱義仁重施其“割喉割到斷”的狠辣戰術故伎，意指動用一切手段，包括司法、輿論等，徹底打擊對手。而推出沈伯洋就是這一策略的體現，表明民進黨可能不滿足於政策辯論，而是準備發動一場旨在徹底削弱對手的全面性選戰。



但這套“輸中求贏”也伴隨著極高的政治風險，甚至可能適得其反，對民進黨造成多重打擊。首先是拖累整體選情，這是最直接且嚴重的風險。沈伯洋的激進形象可能對民進黨在台北市的整體選情產生“毒藥”效應。不但是無法吸引中間選民，並可能將他們嚇跑，甚至推向藍營，而且也可能會拖累民進黨台北市議員候選人的選情，“母雞帶小雞”可能會變成“母雞踩死小雞”。為了與沈伯洋的激進路線保持一致，民進黨台北市議員候選人可能被迫加碼靠向深綠，從而失去爭取中間和游離選票的空間，最終導致議會席次減少。有分析指出，沈伯洋的負面效應甚至可能外溢，拖累民進黨在新北市的候選人蘇巧慧的選情。



其次是為沈伯洋“抬轎”而發動的負面選戰，其效果脆弱且極易引發反噬。

例如為攻擊蔣萬安市政而炮製的“南鼠北送”醜聞一旦被曝光，將嚴重損害民進黨的信譽，讓選民看清其選舉操弄的本質。而且過度依賴負面攻擊，恰恰暴露了民進黨在台北市缺乏正面的市政議題和執政成績，反而會襯托出對手的穩健施政，強化中間選民對政治操弄的厭惡。



再次是暴露人才斷層與路線的困境，將民進黨內部的結構性問題暴露無遺。



推出沈伯洋被視為一種“無奈之舉”，黨內原本屬意的鄭麗君等更具競爭力的人選婉拒參選，最終只能推出沈伯洋這類“備胎”人選，這凸顯了民進黨嚴重的人才斷層和內部派系內耗。並將因此而導致路線的邊際效益遞減，將“抗中保台”作為地方選舉的主軸，其動員效果正在減弱。在台北市這樣理性選民較多的城市，過度激進的意識形態牌可能無法奏效，反而讓選民質疑其執政重心。這種做法也將過早地消耗本該為“二零二八大選”準備的“王牌”議題。