衝突爆發一周年，印巴強硬發聲

中評社北京5月8日電／據美聯社5月7日報導，巴基斯坦軍方7日在紀念去年與鄰國印度為期4天的衝突發生一周年之際發出警告，稱將對所有襲擊作出強硬回應。去年的那次衝突曾讓巴印這兩個擁有核武器的對手走到戰爭邊緣。



巴軍方表示，將以比印度在2025年5月衝突中所見識到的“更強實力、更高精度與更堅定決心”反擊針對巴基斯坦的所有“敵對圖謀”。巴基斯坦將去年的那次衝突命名為“真理之戰”。



去年，在有武裝人員於克什米爾爭議山區印控區域發動襲擊、造成26人死亡後，巴印兩國相互展開了報復式的打擊。印度指責巴基斯坦支持的武裝分子製造了這場屠殺，巴基斯坦否認該指控，並呼籲開展獨立調查。



印度於去年5月7日對巴基斯坦境內發動打擊，引發巴基斯坦展開報復。在美國斡旋下，雙方於5月10日達成停火。



當時，巴基斯坦稱擊落至少7架印度軍用飛機，其中包含1架法國製造的“陣風”戰鬥機。印度承認遭受一定損失，但未公布具體細節。



另據法新社5月7日報導，印度總理莫迪表示，印度在打擊恐怖主義及其“支持性生態系統”方面的決心“一如既往地堅定”，此番表態正值印度與其宿敵巴基斯坦發生致命衝突一周年之際。



莫迪7日發表講話稱：“我們打擊恐怖主義並摧毀其支持性生態系統的決心一如既往地堅定。”此時距離印度發動所謂的“朱砂”軍事行動已過去整整一年。



他在一份聲明中表示：“他們（印度部隊）對那些膽敢在帕哈爾格姆襲擊無辜印度民眾的暴徒給予了有力回擊。全印度人民都向我們英勇無畏的武裝部隊致以崇高的敬意。”



來源：參考消息網